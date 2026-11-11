La normativa clasifica como falta grave exceder los límites de carga permitidos.

Circular transportando un peso superior al autorizado que provoque un deterioro directo en la vida útil de las rutas o puentes constituye una infracción tipificada en la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La legislación argentina castiga con severidad el exceso de carga en el transporte vehicular y establece medidas preventivas inmediatas, responsabilizando tanto al transportista como a la cadena de distribución, además de habilitar la inhabilitación del registro de conducir para quienes reincidan en este tipo de faltas graves.

Qué establece la normativa sobre el exceso de peso y las responsabilidades

El marco legal aborda esta infracción a través del artículo 77, inciso l), el cual clasifica como falta grave a las conductas que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida útil de la estructura vial .

El artículo 57 regula las condiciones del transporte de carga y fija los alcances legales sobre las partes intervinientes.

Según el articulado, la responsabilidad trasciende al chofer del vehículo:

El transportista: responde por la redistribución o descarga del exceso fuera de la vía pública y por los daños ocasionados al pavimento.

El cargador: responde legalmente por entregar la mercadería superando los límites permitidos.

Contratistas y receptores: pueden responder de forma solidaria por las multas y facilitar las constancias requeridas por la autoridad de constatación.

Excepciones: el transporte de cargas indivisibles o excepcionales requiere una autorización especial del organismo vial competente y puede incluir un pago compensatorio por el desgaste producido.

El artículo 77, inciso l), clasifica como falta grave a las conductas que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida útil de la estructura vial. Imagen ilustrada con ChatGPT

Retención del vehículo y medidas operativas en la vía pública

Cuando las autoridades de control constatan que un vehículo supera los límites de peso establecidos por la norma, no basta con la confección del acta de infracción correspondiente. En virtud del artículo 72, inciso c), apartado 3, la fuerza de seguridad o inspección aplica una serie de medidas de ejecución inmediata.

El protocolo contempla la retención preventiva del rodado y su desafectación del servicio o de la circulación en esas condiciones.

Para continuar el trayecto, la carga debe ser redistribuida o descargada fuera de la vía pública , disponiéndose además una verificación técnica para constatar que el vehículo conserve las condiciones operativas de seguridad.

Régimen de reincidencia y plazos de inhabilitación de la licencia

En los casos en que la falta grave del artículo 77, inciso l) se reitere en un período inferior a los dos años, el artículo 82 de la ley establece la aplicación del régimen de reincidencia. Este esquema estipula suspensiones temporales de la licencia de conducir: