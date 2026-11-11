El papa León XIV en su visita a la cárcel de Devoto en Argentina.

En esta noticia El testimonio de reinserción en Devoto con León XIV

El papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario de Devoto durante su gira pastoral por la Argentina. El Sumo Pontífice recorrió las instalaciones del penal mientras conversó con los internos sobre la dignidad y la esperanza en el marco del encuentro centrado en la fe y en los procesos de reinserción social.

En este evento, distintos reclusos compartieron sus vivencias personales frente al líder del Vaticano como también se dio en otros encuentros. Sin embargo, el relato de un hombre llamado Reynaldo conmovió a todos los presentes en la capilla del establecimiento.

El testimonio de reinserción en Devoto con León XIV

El expositor de 44 años, padre de cuatro hijos, recordó su paso por el penal ubicado en Capital Federal. Cuando le dieron la palabra, pudo explicar cómo transformó su vida durante el encierro. El hombre relató su proceso de cambio mientras el papa León escuchaba con atención.

Durante su discurso, el exinterno evitó centrarse en los errores del pasado para remarcar su presente. “Este fue el escenario señalado para que mi vida fuera transformada. Por eso, en este día, quiero contarles una buena noticia: una nueva vida es posible ”, afirmó ante la multitud.

Además, Reynaldo destacó la labor de la pastoral carcelaria al señalar la relevancia en su vida: “ Ese abrazo me despejó de dudas y se convirtió en el motor por el cual mi vida ha cobrado sentido ”.

El papa León XIV en la cárcel de Devoto NA/@pontifex

No obstante, el hombre explicó que la fe le permitió recuperar su rol en la sociedad y fortalecer los vínculos familiares. A partir de este paso, sintió la contención necesaria para dejar atrás la etapa del encierro y proyectar un futuro constructivo. De esta manera, buscó transmitir un mensaje de superación a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.