Orgullo nacional: dos clásicos del asado argentino figuran entre las mejores achuras del mundo 2026.

Taste Atlas, el medio gastronómico referente a nivel mundial, elaboró un listado con las 100 mejores achuras del mundo el 8 de noviembre. Lo curioso fue que dos clásicos del asado argentino figuran entre las mejores: la molleja y los chinchulines

La molleja escaló al puesto número 16 a nivel mundial con una puntuación de 3.9, mientras que los chinchulines llegaron al puesto 20 con una puntuación de 3.8.

El Taste Atlas es una referencia mundial para las personas que buscan una experiencia diferente a la hora de viajar.

El sitio ofrece información sobre más de 10.000 platos tradicionales y restaurantes evaluados por expertos culinarios. Sin embargo, en esta oportunidad, la valoración de las achuras la realizaron los usuarios.

Qué dice Taste Atlas de molleja

Tanto la molleja como los chinchulines son vísceras o menudencias comestibles de la res, que se sirven en un asado argentino como entrada antes de la carne principal.

La enciclopedia gastronómica explicó que la molleja es el “timo (corazón) y el páncreas (cuello) del ganado de la carne, siendo el primero más suave, menos graso y más saboroso en comparación con el segundo”.

En este marco, señaló cómo se prepara la molleja y las dos opciones son:

Se remoja toda la noche en agua o leche, luego se hierve y se asa a la parrilla

Solo se asa dos veces, primero para precocinarlo y después para formar un exterior crujiente.

“Cuando está perfectamente preparado, la textura de la molleja es crujiente por fuera y mantecoso por dentro”, asegura Atlas y luego concluye: “Se sirve como entrante espolvoreado con sal y jugo de limón”.

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Qué dice Taste Atlas de los chinchulines

Según Taste Atlas, los chinchulines son “el intestino delgado de la vaca de carne que se corta en trozos, se trenza (trenzado) o se rellena con relleno, normalmente uno de ajo y perejil, y luego se asa a la parrilla”.

La enciclopedia sugiere que preparar el intestino es clave para obtener buenos resultados. Hay que “limpiarlo bien y hervirlo en agua o leche para ablandarlo, o puede acabar pegajoso y con mal sabor al asarlo”.

Los chinchulines se preparan de la siguiente manera:

Se asan a fuego alto, lo que provoca un exterior quemado y crujiente que estallará al morderlos.

Luego continúa: “Normalmente se elabora con el intestino delgado de la carne vacuna, también puede hacerse con cordero. Los chinchulines son un aperitivo que se sirve solo con sal y limón”.

Por último, la Taste Atlas entró en la polémica sobre esta achura: “Los chinchulines son algo controvertidas, ya que, aunque a algunas personas les encantan, mucha gente las detesta”.