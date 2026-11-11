Alex Caniggia volvió a llamar la atención en las redes sociales, esta vez por una transformación física que no pasó inadvertida entre sus seguidores. El influencer compartió a través de su cuenta oficial de Instagram el impactante cambio que experimentó su cuerpo y dejó un mensaje que resumió el proceso detrás de su nueva apariencia.

“De ser obeso a convertirme en una BESTIA HUMANA” , escribió el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia junto a una serie de imágenes.

La trascendencia mediática que adquirió el hermano de Charlotte Caniggia recientemente se suma a la polémica en la que se vio envuelto en los últimos días, luego de arremeter contra su madre por un conflicto familiar que involucró a su pequeña hija, Venezia.

La impactante transformación física de Alex Caniggia

Con un posteo que acompañó con las palabras “Antes. Después”, Caniggia publicó una serie de imágenes que permitieron dar cuenta de la diferencia entre su aspecto anterior y su estado actual.

En la primera fotografía que publicó se observa una figura sin demasiada definición muscular, mientras que en la segunda exhibió pectorales y abdominales marcados.

Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico en Instagram. (Foto: @alexcaniggia via Instagram) @alexcaniggia via Instagram

El influencer también destacó que el cambio no fue producto de la casualidad y aprovechó la publicación para compartir una reflexión sobre su recorrido.

“Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respecto. No fue magia, fue DISCIPLINA, SACRIFICIO y HAMBRE de SUPERACIÓN”, expresó. La repercusión no tardó en llegar y el posteo acumuló más de 12.000 “me gusta” y alrededor de 200 comentarios.

El secreto de Alex Caniggia para cambiar su cuerpo

La transformación física por la atravesó Alex Caniggia ya había sido comentada y anunciada por el mismo influencer a través de distintos videos. En uno de ellos, Caniggia apareció con el torso desnudo y se dirigió a sus seguidores con su habitual estilo provocador: “¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Entrená. ¿Querés estar así? Estoy hecho un animal” .

En esa misma publicación, el mediático enumeró algunos de los hábitos que decidió abandonar para modificar su estado físico, entre los que se encuentran el alcohol, el tabaco y la cerveza.

En otro video también compartió parte de su entrenamiento: se lo veía realizando flexiones sobre un mat de yoga, mientras acompañaba las imágenes con una sola palabra: “Disciplina”. De esta manera, el influencer buscó mostrar que detrás de su cambio hubo constancia y sacrificio, más allá del resultado que ahora exhibe públicamente.

El conflicto entre Alex Caniggia y su madre que sumó un nuevo capítulo

En paralelo a la repercusión por su cambio físico, Caniggia quedó envuelto en otro episodio familiar después de salir al cruce de Mariana Nannis. El conflicto comenzó luego de los comentarios que hizo su madre sobre el lugar de nacimiento de Venezia, la hija que tuvo fruto de su relación con Melody Luz.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, el influencer cuestionó duramente que se criticara a una nena de tres años por haber nacido en San Martín. “Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar una bebé de tres años, que encima es tu nieta”, expresó.

En este sentido, apuntó contra la postura de su madre y sostuvo que el origen de una persona no determina su valor. “El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona”, manifestó.

El descargo incluyó además críticas por los comentarios que Nannis habría realizado de Charlotte Caniggia. “Hay límites que cuando se cruzan, no tienen marcha atrás”, advirtió, antes de cuestionar el trato de su madre hacia sus hijos y su nieta.