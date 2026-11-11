Por orden de la Ley 27.399 | Cambia el feriado del 20 de noviembre y ahora será en esta fecha.

Tras el fin de semana largo por la visita del papa León XIV, miles de argentinos se preguntan cuándo es el próximo feriado.

De acuerdo con la Ley 27.399, la celebración del Día de la Soberanía Nacional cambiará de fecha al ser considerado un feriado trasladable.

Cambia el feriado del 20 de noviembre: qué pasará con el Día de la Soberanía Nacional

La Ley 27.399, Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos, establece qué días son feriados y cuáles son trasladables.

Además, fija un mecanismo para trasladar algunos asuetos y regular los días no laborables con fines turísticos.

El 20 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional (el feriado es el lunes 23), fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado. Tal como indica el artículo 6 de la normativa, los feriados trasladables que caen jueves o viernes se moverán al lunes siguiente.

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Como el 20 cae viernes, la conmemoración se trasladará al lunes 23. El calendario oficial de feriados del Gobierno nacional confirmó el cambio.

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Qué se celebra en el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una flota anglo-francesa que buscaba avanzar por el río Paraná. El combate terminó con una derrota militar argentina, pero la resistencia fue considerada un episodio de defensa de la soberanía nacional.

La fecha fue establecida como el Día de la Soberanía Nacional por la Ley 20.770 sancionada en 1974. Más adelante, en 2010, fue incorporada al calendario de feriados.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario detalla que en noviembre queda el feriado del lunes 23 que formará un fin de semana largo de tres días.

Diciembre trae una serie de feriados. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 es feriado nacional por la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María.