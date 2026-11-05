A comienzos de diciembre, estudiantes y trabajadores disfrutarán de un puente festivo de cuatro días.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirmó que el lunes 7 de diciembre será festivo en una decena de territorios de España, lo que permitirá a miles de trabajadores y estudiantes disfrutar de un puente de cuatro días antes de la Navidad.

La razón es el Día de la Constitución, que se celebra cada 6 de diciembre y que este año cae domingo. Como ocurre con otras fechas que coinciden con el fin de semana, cada comunidad decide si traslada el descanso al lunes siguiente o si lo deja sin recuperar.

En los territorios que lo trasladan, el día libre se enlaza con el martes 8, la Inmaculada Concepción, que es festivo nacional y se respeta sin excepciones en todo el país. El resultado es un descanso de cuatro jornadas, del sábado al martes, pensado para una escapada.

Diez comunidades autónomas correrán por un día el feriado del 6 de diciembre para formar un puente festivo. Shutterstock

Qué territorios pasan el Día de la Constitución al lunes 7 de diciembre

Los territorios que mueven la fecha son:

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid

Murcia

La Rioja

Melilla

En todos ellos, el lunes 7 será no laborable.

En el resto de comunidades no habrá cambios. El festivo se queda en el domingo 6 y el lunes 7 será una jornada laboral normal, aunque sus habitantes no tendrán que esperar mucho para un nuevo feriado.

El puente de diciembre se completa con el martes 8

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, es festivo en todas las comunidades autónomas sin excepción. Para quienes tienen libre el lunes 7, esa fecha se une a la anterior y forma el llamado puente de diciembre.

Qué se celebra el 6 y 8 de diciembre en España

El 6 de diciembre recuerda la votación de 1978, cuando los ciudadanos aprobaron por amplia mayoría la actual Constitución. Cada año se organizan actos institucionales, entre ellos el del Congreso de los Diputados, que además abre sus puertas para que el público conozca el hemiciclo.

El 8 de diciembre, en cambio, es una festividad de origen católico que se basa en un cálculo. Como la Virgen nació el 8 de septiembre, la Iglesia restó nueve meses para fijar el momento de su concepción.

La Inmaculada es también patrona de España y de la Infantería y el Ejército de Tierra, un título que se remonta a 1644, cuando los Tercios españoles atribuyeron a su protección una victoria en la Guerra de los Ochenta Años.

El 6 y 8 de diciembre será feriado en España. Freepik

Los últimos festivos de 2026

Antes de diciembre, Madrid capital tendrá otro descanso, el lunes 9 de noviembre, por la festividad de la Virgen de la Almudena. Es una fiesta local que se aplica solo al municipio y no al conjunto de la Comunidad.

Navarra, que no para el 7, tiene su propio festivo el jueves 3 de diciembre, por San Francisco Javier, patrón de la comunidad. Quienes puedan pedir libre el viernes 4 se armarán un fin de semana largo y, con el 8 de diciembre, encadenarán varios días de descanso en la primera quincena del mes.

Después llegará el último festivo del año, el viernes 25 de diciembre, Navidad. Con él se cierra el calendario de 2026 y se abre el de 2027.