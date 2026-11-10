Hay feriado el viernes 13 y la semana se acorta un día más: todos estos trabajadores tendrán otro fin de semana largo en Buenos Aires.

Tras los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina, un grupo de trabajadores disfrutará de otro fin de semana largo en la misma semana.

El feriado del viernes 13 es para un grupo de habitantes de la provincia de Buenos Aires, lo que acortará aún más la semana y brindará tres días de descanso consecutivos.

La medida fue establecida por la Resolución 516/2026 publicada por el Ministerio de Gobierno.

Qué se celebra el viernes 13 de noviembre

El viernes 13 fue declarado como día no laborable por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para Arribeños, localidad ubicada al norte de General Arenales.

La localidad celebra su aniversario fundacional número 122 y se formó alrededor del ferrocarril. El 11 de noviembre de 1902 llegó el primer tren del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (el 13 de noviembre se 1904 es la fecha reconocida como fundacional) y fue la Compañía Stroeder la que la nombró como Arribeños.

Hay feriado el viernes 13 y la semana se acorta un día más: todos estos trabajadores tendrán otro fin de semana largo en Buenos Aires. Magnific

Desde la cuenta oficial del Gobierno de General Arenales informaron que el domingo 15 de noviembre se celebrará el aniversario fundacional con una serie de actividades que incluirá un concurso de costillar a la estaca.

10:30: Acto protocolar

11:00: Desfile criollo

14:30: Carrera de sortijas

17:00: Inicio de los shows

Taller de Folklore Adultos de Arribeños Agrupación Atahualpa Yupanqui Brian Gutiérrez, Rober Colombo y Javi Hernández Patricia Villarreal El Changuito Riojano y del Pago Nico Iglesias, acompañado por Daniel Lucero, Eduardo Botini y Eduardo Semenario (primera guitarra de Horacio Guarany)

21:00: Gran cierre con La Adictiva

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 13 de noviembre

La Resolución 516/2026 establece que el viernes 13 será no laborable para la administración pública y los empleados del Banco Provincia.

En caso el de la industria, el comercio y demás actividades será optativo, por lo que la decisión de otorgar la jornada libre dependerá del empleador.