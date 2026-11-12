El jueves 26 de noviembre Estados Unidos conmemora el Día de Acción de Gracias.

El calendario nacional de días festivos en Estados Unidos contempla dos feriados en noviembre año tras año: uno para el 11 -donde ayer el país conmemoró Veterans Day- y otro para el cuarto jueves del mes cuando se celebrará Día de Acción de Gracias, que este año caerá 26.

En este contexto, los bancos, varias oficinas gubernamentales y algunos negocios privados cierran sus puertas al público, por lo que es esencial contemplarlos en las agendas al momento de realizar trámites.

Otro feriado en el mes: el Día de Acción de Gracias se festeja el próximo jueves 26 de noviembre

Los Archivos Nacionales y la Administración de Registros de Estados Unidos explican que el presidente Roosevelt firmó una resolución el 26 de diciembre de 1941 para fijar que el cuarto jueves de noviembre debe celebrarse este feriado federal.

Dicha festividad recuerda la buena cosecha de 1621, donde la historia relata que colonos y las comunidades originarias compartieron una abundante comida.

Tradicionalmente, se celebra con una importante cena familiar. “El pavo con relleno, puré de patatas con salsa, boniatos, salsa de arándanos y tarta de calabaza son los básicos de la fiesta de Acción de Gracias”, explica la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

El jueves 26 de noviembre es feriado en Estados Unidos por Día de Acción de Gracias. Shutterstock

Bancos, oficinas gubernamentales y negocios cierran el 26 de noviembre

Bank of America, Wells Fargo y otros bancos del país mantienen sus sucursales cerradas durante los festivos federales, cesando por completo su atención presencial. Durante este día ATMs y aplicaciones bancarias funcionan de manera rutinaria para consultas de saldo y otras operaciones simples, aunque lo recomendable es siempre verificar con cada institución en caso de que exista algún cambio de horario.

Las oficinas gubernamentales no esenciales y diversos negocios también cierran sus puertas durante estos días. Además, se aconseja consultar en los diferentes calendarios escolares por suspensiones de clases o actividades especiales relacionadas con la festividad.