Tras los feriados del lunes y martes | Suspenden las clases del miércoles 11 de noviembre y los alumnos bonaerenses tendrán un día más de descanso.

Miles de estudiantes disfrutan de una jornada sin clases por el feriado nacional del lunes 9 por la visita del papa León XIV a la Argentina.

En este contexto, los alumnos bonaerenses tendrán otra jornada libre el miércoles 11 por el asueto dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026 del Poder Ejecutivo Nacional.

Qué estudiantes tendrán feriado el miércoles 11 de noviembre

El DNU 1103/2026 declaró una serie de feriados en el marco de la visita del papa León XIV al país. El miércoles 11 fue declarado feriado para la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, las escuelas que adhieran a la medida cerrarán y los estudiantes tendrán una jornada libre. A diferencia del lunes 9 que fue declarado feriado nacional, y el martes 10 en CABA y Córdoba, el miércoles 11 solo será asueto en la jurisdicción bonaerense.

Tras los feriados del lunes y martes | Suspenden las clases del miércoles 11 de noviembre y los alumnos bonaerenses tendrán un día más de descanso. Shutterstock

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados detalla todos los asuetos que quedan en el año:

Martes 10 de noviembre : feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre : feriado solo en la provincia de Buenos Aires.

Lunes 23 de noviembre : feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

El cronograma oficial establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE) establece cuando terminan las clases en 2026