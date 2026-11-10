Confirmado por el calendario escolar: no hay clases el lunes 23

El calendario de feriados nacionales de 2026 establece un nuevo fin de semana largo para noviembre que también modificará la actividad escolar en todo el país.

El lunes 23 de noviembre no habrá clases en las escuelas públicas y privadas por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

La fecha permitirá que los estudiantes tengan tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Se trata de uno de los últimos feriados nacionales del año y alcanza a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por qué no habrá clases el lunes 23 de noviembre

El lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, una conmemoración que originalmente se celebra cada 20 de noviembre.

En 2026, la fecha original cae viernes y, como se trata de un feriado trasladable, se pasó al lunes siguiente para conformar un fin de semana largo.

La medida está contemplada en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos.

Por este motivo, las escuelas de todo el país no tendrán actividad escolar durante esa jornada . La suspensión de clases alcanza tanto a los establecimientos públicos como a los privados.

Por qué no habrá clases el lunes 23 de noviembre. Gemini IA

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en las costas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires.

En aquel enfrentamiento, las tropas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa que buscaba navegar libremente por los ríos interiores del territorio.

La resistencia argentina se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial. En 1974, la fecha fue incorporada al calendario oficial como una jornada de conmemoración.