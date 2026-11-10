El 11 de noviembre es día festivo federal en Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene publicado en su sitio web oficial la lista de 11 feriados que se celebran a nivel federal año tras año.

De acuerdo con el cronograma, el próximo en la lista tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre con motivo del Día de los Veteranos y las autoridades advierten que bancos, oficinas gubernamentales y algunos negocios del sector privado mantendrán sus puertas cerradas durante esta jornada.

Historia de este feriado que Estados Unidos conmemora el miércoles 11 de noviembre

Cuando se cumplió un año del fin de la Primera Guerra Mundial -el 11 de noviembre de 1919-, el presidente N°28 de Estados Unidos Woodrow Wilson declaró la fecha como Día del Armisticio, con el fin de brindar honor a quienes perdieron la vida combatiendo.

Años más tarde, en 1938, este día se proclamó feriado legal y en 1954 cambió su nombre a Día de los Veteranos para recordar a todos los veteranos de las Fuerzas Armadas del país.

Durante esta fecha se llevan a cabo homenajes, desfiles y ceremonias como la de la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington.

“La ceremonia comienza exactamente a las 11:00 a.m. con una corona en la Tumba de los Desconocidos y continúa dentro del Anfiteatro Conmemorativo”, explica el Departamento de Asuntos Veteranos.

El 11 de noviembre Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos. Departamento de Asuntos Veteranos de Estados Unidos

Cierres confirmados para este miércoles 11 de noviembre

Como en todos los feriados federales, los bancos contemplan esta fecha en su calendario oficial y cesan la atención presencial al público, pero mantienen en funcionamiento para operaciones básicas ATMs y aplicaciones bancarias.

Las oficinas del gobierno consideradas no esenciales también cierran sus puertas durante este día y los pagos de beneficios del Seguro Social que debían entregarse el miércoles 11 se anticipan para hoy martes 10.

Asimismo, existen negocios del sector privado que observan este día festivo, por lo que será esencial consultar en cada caso.

Cuándo caen los próximos feriados en Estados Unidos

A nivel federal, después del Día de los Veteranos sigue en el calendario el Día de Acción de Gracias, que también se celebra en noviembre en todo el país el cuarto jueves, que este año caerá 26 del mes.

“Este es uno de los días festivos más importantes para los estadounidenses y es considerado un día para celebrar en familia. Esa es la época del año cuando la gente viaja más en EE. UU. para estar con sus seres queridos”, explica USA.gov.

Finalmente, último en el año está Navidad. 24 de diciembre caerá jueves y 25 de diciembre viernes, por lo que la fiesta dará lugar a un nuevo fin de semana largo.