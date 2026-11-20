El artículo 70 federal prohíbe llevar gente en la caja y superar los asientos de la norma o fabricante; aplica en vías y puentes federales.

Las camionetas que circulen por las carreteras federales de México y transporten pasajeros en la caja destinada a la carga pueden recibir multas superiores a los $ 2,000 pesos. Esta práctica tan común entre algunos conductores está prohibida por la normativa de tránsito, que establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones de seguridad vial.

La medida está contemplada en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, cuyo artículo 70 determina las condiciones para transportar personas y las penalizaciones aplicables a quienes no respeten esta regla.

¿Qué práctica está prohibida para las camionetas en las carreteras federales?

El artículo 70 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece que está prohibido transportar personas en el espacio destinado a la carga de un vehículo.

La disposición también señala que los conductores no pueden llevar más pasajeros que la cantidad de asientos diseñados para ese propósito , de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana aplicable o, cuando no exista una, con las especificaciones del fabricante.

Esto significa que una camioneta pickup no puede trasladar personas en su batea o caja de carga mientras circula por una carretera federal. La restricción busca evitar que los pasajeros viajen en espacios que no están acondicionados para su transporte.

Según el artículo 70 federal, viajar en la caja de carga está prohibido y las multas en 2026 van de 20 a 25 UMA ($2,346.20 a $2,932.75). Fuente: Magnific

¿De cuánto es la multa por llevar pasajeros en la caja de una camioneta?

El artículo 70 establece sanciones de entre 20 y 25 veces la cuota diaria prevista en el reglamento, equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fijó el valor diario de la UMA en $117.31 pesos, vigente desde el 1 de febrero. Con esta referencia, las multas quedan de la siguiente manera:

Sanción mínima de 20 UMA : $2,346.20 pesos

Sanción máxima de 25 UMA: $2,932.75 pesos.

¿En qué carreteras se aplica esta normativa de tránsito?

El reglamento establece las disposiciones que deben cumplir conductores, pasajeros y peatones en las carreteras y puentes de jurisdicción federal, con el objetivo de preservar la seguridad de sus usuarios.

Por ese motivo, la prohibición y las multas contempladas en el artículo 70 corresponden a las vías federales.

Así, quienes utilicen camionetas para viajar por carreteras federales deben respetar la capacidad de sus vehículos y evitar transportar pasajeros en la caja de carga para no exponerse a una infracción.