Movimiento inesperado en la Armada Argentina: el detalle tecnológico qué buscan cambiar en el destructor ARA Sarandí y modernizar la vigilancia a bordo

La Armada Argentina publicó en el Boletín Oficial la Licitación Pública 0570/2026 para modernizar el sistema de monitoreo y alarmas del destructor ARA Sarandí (D-13).

El proceso, impulsado por el Comando de la Flota de Mar, apunta a reemplazar el sistema SIMOS 31 que hoy funciona a bordo.

En este contexto, el cambio busca mejorar la vigilancia de los equipos del buque, una función clave en una unidad en servicio desde hace más de 40 años.

Qué busca cambiar la Armada en el ARA Sarandí

Según detalló el sitio especializado Zona Militar, el proveedor deberá encargarse de la provisión, reingeniería, instalación y puesta en servicio del nuevo sistema.

Entre las prestaciones que deberá incluir, se destacan:

Registro histórico de alarmas y eventos durante más de seis meses.

Administración de usuarios del sistema.

Auditorías de las operaciones realizadas.

Exportación de la información en formatos PDF y Excel.

Un sistema de monitoreo y alarmas supervisa de forma continua el funcionamiento de los equipos del buque y avisa a la tripulación cuando detecta una anomalía.

Movimiento inesperado en la Armada Argentina: el detalle tecnológico qué buscan cambiar en el destructor ARA Sarandí y modernizar la vigilancia a bordo Fuente: Zona Militar

Cuándo se publicó la licitación

El ARA Sarandí es un destructor MEKO 360 construido por Blohm+Voss, en Hamburgo, e integra la Flota de Mar desde 1984.

Las unidades de esta clase cumplen más 40 años de servicio, por lo que sus sistemas se deben modernizar cada cierto tiempo.

Cabe destacar que eta licitación no suma armamento ni sensores de combate, sino que mejora la supervisión técnica a bordo. En este sentido, un sistema de monitoreo moderno resulta clave para detectar fallas a tiempo.

No obstante, el proceso recién empieza: la licitación se publicó el 20 de noviembre y todavía faltan la presentación de ofertas y la adjudicación.

En conclusión, la Armada busca reemplazar el sistema de monitoreo del ARA Sarandí por uno con registro histórico, auditorías y exportación de datos, mientras avanza con distintas contrataciones para sostener la operatividad del destructor.