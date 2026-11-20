La disposición también establece que los menores deben viajar en un sistema de retención infantil o asiento elevador correctamente colocado, con certificación estandarizada, un sistema de anclaje adecuado y las especificaciones del anexo del reglamento.

Los conductores que viajen con menores de 12 años o niños que midan menos de 1.45 metros deben cumplir con reglas específicas de seguridad establecidas por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. El artículo 39 establece que estos pasajeros deben ocupar una de las plazas traseras del automóvil que cuente con cinturón de seguridad de tres puntos.

La disposición también establece que los menores deben viajar en un sistema de retención infantil o asiento elevador correctamente colocado, con certificación estandarizada, un sistema de anclaje adecuado y las especificaciones del anexo del reglamento.

Atención: cuándo puede viajar un niño en el asiento delantero

El artículo 39 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla una excepción para los vehículos que no cuentan con asientos traseros. En estos casos, un menor puede viajar en el asiento delantero, pero deben cumplirse determinadas condiciones de seguridad.

La excepción puede aplicarse, por ejemplo, a vehículos que por su diseño no tienen una fila trasera de asientos. Sin embargo, no alcanza con que el automóvil sea de este tipo: el menor debe poder viajar correctamente protegido mediante un sistema de retención infantil adecuado.

Para que pueda ocupar el asiento delantero:

El vehículo no debe contar con asiento trasero .

Debe existir espacio suficiente para instalar correctamente el sistema de retención infantil.

La silla o sistema debe ser acorde con el peso o talla del menor .

Debe desactivarse el sistema de bolsas de aire correspondiente.

El artículo 39 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla una excepción para los vehículos que no cuentan con asientos traseros. Shutterstock

Qué exige el reglamento para transportar a los menores

Cuando el automóvil sí tiene asientos traseros, los menores de 12 años o que midan menos de 1.45 metros deben ocupar una plaza trasera ubicada sobre la hilera inmediatamente posterior a los asientos del conductor o del copiloto, siempre que cuente con cinturón de seguridad de tres puntos.

El reglamento también exige que el sistema de retención infantil o asiento elevador esté debidamente colocado y sujeto mediante un sistema de anclaje adecuado. Además, debe cumplir con la certificación y las especificaciones establecidas en el anexo del reglamento.

La regla busca que los menores viajen con un sistema de protección acorde con sus características físicas y no únicamente sujetos por el cinturón de seguridad convencional.

Cuál es la multa por incumplir el artículo 39

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una sanción para los conductores que no cumplan con las disposiciones del artículo 39.

La infracción contempla una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de un punto de penalización a la placa de matrícula y un punto a la licencia para conducir.

Con el valor diario de la UMA 2026, de 117.31 pesos, las multas equivalen a 586.55 pesos por 5 UMA, 821.17 pesos por 7 UMA o 1,173.10 pesos por 10 UMA.

La disposición forma parte de las reglas de seguridad para el traslado de menores y continúa incluida en la versión vigente del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.