Por el Decreto 779/95, pueden multar e inhabilitar la licencia de conducir a los conductores que participen de una picada en la vía pública.

Participar en una picada o carrera ilegal en la vía pública tiene consecuencias económicas y sobre la licencia de conducir, según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El artículo 118 de su Anexo 2 establece que quienes participen u organicen competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores una multa económica y una quita de puntos en el sistema de scoring de la licencia de conducir, los cuales pueden derivar en la inhabilitación.

Qué dice el artículo 118 del Decreto 779/95 sobre las picadas

La norma reglamenta el artículo 86 de la Ley 24.449 y alcanza tanto a conductores como a organizadores: participar u organizar en la vía pública competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores.

Cuál será la sanción por correr picadas en la vía pública

En este contexto, la sanción tiene dos componentes:

Multa: de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF).

Puntos: quita de 20 en la licencia, el máximo posible.

Con la licencia nacional se otorgan 20 puntos, que se restan cuando las sanciones quedan firmes.

Si se pierden todos, la inhabilitación es de 60 días la primera vez, 120 días la segunda y 180 días la tercera, y luego el plazo se duplica sucesivamente.

Por el Decreto 779/95, pueden multar e inhabilitar la licencia de conducir a los conductores que participen de una picada en la vía pública. Fuente: Imagen ilustrativa generada con Gemini | Equipo Audiencias

El valor de la UF no es igual en todo el país, ya que cada jurisdicción lo fija dentro de los límites de la ley. La UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el valor se actualiza.

En conclusión, correr una picada puede costar mucho dinero además de la quita de 20 puntos de la licencia de conducir, ya que participar de una competencia no autorizada en la vía pública significa un riesgo alto de choque para quienes circulen por el lugar.