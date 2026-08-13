El procedimiento tarda apenas unos segundos y puede ser útil en determinados casos.

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Mantener presionado el botón Cancelar del microondas durante unos tres segundos es una función que incorporan muchos modelos modernos para bloquear o desbloquear el panel de control. Aunque no todos los equipos funcionan exactamente igual, fabricantes de distintas marcas utilizan este atajo para activar el llamado seguro para niños o bloqueo de seguridad, una herramienta pensada para evitar que el electrodoméstico se encienda accidentalmente .

En Colombia, donde el microondas es uno de los electrodomésticos más usados en hogares y oficinas, esta función suele pasar desapercibida porque no siempre aparece destacada en el panel frontal. Sin embargo, conocerla puede ayudar a prevenir accidentes y a evitar manipulaciones involuntarias del aparato .

Además de ser un tema práctico para el día a día, saber para qué sirve el botón Cancelar del microondas puede evitar llamadas innecesarias al servicio técnico cuando el panel parece no responder.

¿Para qué sirve mantener presionado el botón Cancelar del microondas?

En la mayoría de los microondas digitales, presionar el botón Cancelar durante tres segundos activa el bloqueo del teclado. Cuando esta función queda encendida, las demás teclas dejan de responder y el horno no puede iniciarse hasta que se desactive el bloqueo.

Dependiendo de la marca, en la pantalla puede aparecer un mensaje como:

LOCK

L

LOC

Un icono de candado

Para desactivar el bloqueo, normalmente basta con repetir el mismo procedimiento: mantener presionado el botón Cancelar durante otros tres segundos.

Mantener presionado el botón Cancelar del microondas por 3 segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo.

¿Cuándo conviene usar el bloqueo del microondas?

Esta función es especialmente útil en situaciones cotidianas del hogar. Los técnicos recomiendan activarla cuando:

Hay niños pequeños cerca del electrodoméstico.

El microondas queda al alcance de mascotas que podrían tocar el panel.

Se limpia el frente del aparato y se quiere evitar que se presionen teclas accidentalmente.

El equipo permanece conectado durante largos periodos sin uso.

Varias personas utilizan el mismo microondas en oficinas o espacios compartidos.

En estos casos, el bloqueo añade una capa extra de seguridad sin necesidad de desconectar el aparato.

¿Todos los microondas tienen esta función del botón Cancelar?

No. Aunque es una característica muy común, no todos los modelos incorporan el bloqueo mediante el botón Cancelar. Algunos utilizan otras combinaciones, como mantener presionados los botones Stop, Clear, Start o una tecla específica con símbolo de candado.

La forma más segura de confirmarlo es revisar el manual del fabricante o buscar el modelo exacto del microondas. Si al mantener presionado Cancelar durante tres segundos no ocurre nada, es posible que el equipo use otro método o que no tenga esta función.

¿Qué hacer si el microondas quedó bloqueado y no responde?

Si el panel dejó de funcionar después de presionar Cancelar, pruebe estos pasos:

Mantenga presionado nuevamente el botón Cancelar durante tres a cinco segundos.

Espere unos segundos y verifique si desaparece el símbolo de bloqueo.

Desconecte el microondas durante un minuto y vuelva a conectarlo.

Consulte el manual del equipo si el problema continúa.

En muchos casos, el aparato no está dañado; simplemente quedó activado el seguro de teclado.