Expertos en higiene y diseño coinciden en que una de las posiciones ofrece más ventajas prácticas.

La posición del rollo de papel higiénico sigue generando debate incluso en la actualidad. Más allá de las preferencias personales, distintos criterios relacionados con la higiene del baño y la facilidad de uso permiten señalar que una de las formas de colocarlo puede resultar más conveniente.

Aunque a simple vista parezca un detalle sin importancia, la orientación del papel puede influir en el contacto con superficies cercanas y en la manera en que se desprenden las hojas. Por eso, la elección no se limita únicamente a una costumbre familiar, sino que también puede evaluarse desde un punto de vista práctico e higiénico.

A esta discusión se suma un elemento histórico llamativo: el diseño original del papel higiénico mostraba una disposición concreta del rollo. Ese antecedente se convirtió con el tiempo en una referencia para quienes buscan determinar cuál sería la posición recomendada al colocarlo.

¿Cuál es la forma correcta de colocar el papel higiénico?

La recomendación más extendida es colocar el papel higiénico hacia delante, es decir, con la punta del rollo cayendo por la parte exterior y visible. Esta posición es la que aparece en la patente original del papel higiénico perforado registrada por Seth Wheeler en 1891, donde el extremo se muestra orientado hacia el frente.

Aunque una patente no funciona como ley doméstica, sí evidencia cuál era el diseño pensado originalmente por su inventor.

¿Por qué recomiendan poner el papel higiénico hacia delante?

Los expertos suelen mencionar varias ventajas prácticas:

Se encuentra el extremo más rápido.

Se desprende con una sola mano con mayor facilidad.

Se reduce el contacto de los dedos con la pared o el soporte.

El rollo luce más ordenado y limpio.

Facilita la reposición cuando se cambia el rollo.

En baños compartidos, estas pequeñas diferencias pueden mejorar la experiencia diaria y ayudar a mantener una mejor higiene.

Colocar el papel higiénico hacia delante o hacia atrás: cuál es la posición correcta y por qué recomiendan hacerlo solo de una forma.

¿Qué pasa si el papel higiénico se coloca hacia atrás?

Cuando el extremo queda pegado a la pared, muchas personas deben tocar más el rollo para encontrar la punta. Eso aumenta el contacto con una superficie que puede acumular humedad, polvo o microorganismos.

Sin embargo, existe una excepción frecuente: en hogares con mascotas pequeñas o niños, algunas personas prefieren poner el papel hacia atrás para dificultar que lo desenrollen jugando.

¿La orientación del papel higiénico afecta la higiene del baño?

No determina por sí sola la limpieza del baño, pero sí puede influir en el contacto de las manos con el rollo. Menos manipulación significa menos posibilidades de transferir suciedad o bacterias.

Por eso, la recomendación hacia delante se relaciona más con una mejor práctica de higiene cotidiana que con una regla obligatoria.

¿Entonces cuál debería usar en Colombia?

Para la mayoría de hogares colombianos, la opción más práctica y recomendada es colocar el papel higiénico hacia delante. Facilita el uso diario, mejora la apariencia del baño y reduce el contacto innecesario con el soporte y la pared.

Si en su casa hay niños pequeños o mascotas que suelen jugar con el rollo, podría considerar la posición hacia atrás como medida preventiva. Fuera de esos casos, la orientación hacia delante continúa siendo la alternativa más aconsejada por razones de comodidad e higiene.