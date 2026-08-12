La forma correcta de eliminar las cucarachas. (Fuente: Vecteezy)

La aparición de cucarachas en las alacenas o el baño son algunos de los problemas más frecuentes que enfrentan los hogares. Incluso pueden permanecer ocultas cerca de fuentes de alimento o humedad.

En este sentido, muchos desconocen que existe un sector de la casa que casi nadie revisa y donde suelen convertirse en el lugar ideal para sobrevivir.

Alerta por cucarachas: cuál es el lugar que casi nadie revisa

La parte trasera de la heladera es uno de los sectores que conviene controlar con mayor frecuencia . Allí pueden acumularse restos de comida, humedad y suciedad sin que sean visibles durante la limpieza habitual.

La parte trasera de la heladera es uno de los sectores que conviene controlar con mayor frecuencia, ya que suele concentrar nidos de cucaracha. Fuente: Shutterstock

El motor también genera calor, algo que vuelve todavía más atractivo este espacio para las cucarachas. Además, las pequeñas separaciones y rincones permiten que permanezcan escondidas durante largos períodos.

Otros sectores que conviene revisar son:

Debajo del horno y la cocina , donde pueden quedar restos de grasa.

Detrás de los muebles , especialmente si existen pequeñas grietas.

Debajo de la pileta , por la humedad y las filtraciones.

Alrededor de desagües y rejillas, que también pueden funcionar como vías de ingreso.

Por qué motivo estos espacios atraen cucarachas

Las cucarachas necesitan principalmente alimento, agua y refugio para instalarse. Por eso, los lugares cálidos, húmedos y poco transitados de una vivienda suelen convertirse en escondites ideales.

La cocina concentra buena parte de estos factores: migas, residuos, humedad y electrodomésticos que desprenden calor. Una limpieza superficial puede no alcanzar si quedan restos en zonas difíciles de acceder.

Cómo evitar que las cucarachas se instalen en casa

La mejor estrategia es eliminar las condiciones que favorecen su aparición. Mantener los alimentos cerrados, retirar la basura y limpiar rápidamente cualquier resto de comida ayuda a reducir las fuentes de alimento.

También es importante controlar la humedad y bloquear posibles entradas. Algunas medidas simples son:

Mantener los desagües limpios.

Sellar grietas y espacios alrededor de cañerías.

Secar las superficies húmedas.

Revisar periódicamente detrás de los electrodomésticos.

No dejar comida expuesta durante la noche.

Si las cucarachas aparecen con frecuencia, especialmente durante el día, puede existir una infestación que requiera un tratamiento específico. En esos casos, los trucos caseros pueden no ser suficientes.