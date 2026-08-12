Dentro del antiguo sistema filosófico chino del Feng Shui, ciertos objetos cotidianos adquieren un significado que va más allá de su uso habitual.

Los elementos naturales que se llevan encima ocupan un lugar importante, porque funcionan como canales de energía en contacto permanente con quien los usa.

Una de las plantas más utilizadas desde la antigüedad es el laurel, el cual está relacionado con la prosperidad, el éxito, la protección y el crecimiento. Llevarlo envuelto en papel aluminio se convirtió en uno de los rituales más extendidos para quienes siguen esta práctica.

El papel aluminio cumple una función clave, ya que actúa como un aislador. De esta manera, envolverlo lo aísla de las influencias externas negativas y conserva por más tiempo sus propiedades.

Para qué sirve llevar una hoja de laurel envuelta en papel aluminio, según el Feng Shui

Quienes siguen la filosofía del Feng Shui le atribuyen las siguientes propiedades al ritual:

Fortalece y mantiene la energía personal: es un símbolo de resiliencia a los desafíos cotidianos.

Acompaña nuevos comienzos: cuida las energías cuando se arrancan nuevos trabajos o emprendimientos.

Evita fugas de dinero: aleja energías negativas relacionadas con las finanzas.

Quienes creen en la filosofía china suelen llevarla en la billetera o el bolso para llevar el amuleto a todos lados.

Qué significa el laurel en el Feng Shui

Las interpretaciones modernas del Feng Shui asocian el laurel con la prosperidad, el éxito, la abundancia y la protección. También, se le relaciona con:

Prosperidad y dinero

Éxitos y logros

Protección

Buena suerte

Crecimiento y renovación

Victoria

Cómo preparar el ritual del laurel y el papel aluminio

Se recomienda que, tras reunir ambos elementos, buscar un lugar tranquilo. Posteriormente, sostenerla entre las manos y manifestar objetivos que se desean alcanzar como dinero, libertad financiera, amor, entre otros.

Luego, envolver por completo en el papel aluminio y guardar en la billetera, escritorio o cerca del lugar más utilizado.

Cada cuánto conviene cambiar el laurel

Lo habitual es cambiar el laurel cada vez que se comienza una etapa importante, pero no más de una vez al mes. Si el papel aluminio se rompe, moja o el fruto presenta signos de humedad, lo mejor es desechar todo.