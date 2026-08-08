Poner bicarbonato debajo de la bolsa de basura.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más versátiles del hogar. Además de utilizarse para cocinar o limpiar distintas superficies, también puede convertirse en un gran aliado para mantener el cesto de basura libre de malos olores.

En los últimos años, miles de personas comenzaron a colocar una pequeña cantidad de bicarbonato debajo de la bolsa de basura, un truco simple y económico que ayuda a mantener el recipiente más limpio y fresco durante más tiempo.

Para qué sirve poner bicarbonato debajo de la bolsa de basura

Aunque la bolsa retenga la mayor parte de los residuos, es habitual que con el paso de los días se produzcan pequeñas pérdidas de líquidos o se acumulen restos de humedad en el fondo del cesto.

Al colocar una capa de bicarbonato de sodio antes de poner la bolsa, este producto actúa como un neutralizador natural de olores, ya que ayuda a absorber los compuestos responsables del mal aroma sin simplemente enmascararlos.

Además, también contribuye a:

Reducir los malos olores que generan los residuos orgánicos.

Absorber parte de la humedad que puede acumularse en el fondo del cesto.

Evitar la formación de manchas provocadas por pérdidas de líquidos.

Mantener el recipiente más limpio entre cada lavado.

Para qué sirve poner bicarbonato debajo de la bolsa de basura. IA Gemini

Cómo hacer este truco paso a paso

Aplicarlo lleva apenas unos segundos.

Retirá la bolsa de basura usada. Limpiá el interior del recipiente si es necesario. Espolvoreá entre una y dos cucharadas de bicarbonato en el fondo del cesto. Colocá la bolsa nueva encima del bicarbonato. Repetí el procedimiento cada vez que cambies la bolsa.

Si el cesto permanece varios días sin vaciarse, también puede agregarse una pequeña cantidad adicional durante la semana para reforzar el efecto.

Cómo hacer este truco paso a paso.

Otros usos del bicarbonato en la limpieza del hogar

Además de este truco, el bicarbonato de sodio puede utilizarse en diferentes tareas domésticas gracias a sus propiedades desodorizantes y ligeramente abrasivas.

Entre sus usos más conocidos se encuentran:

Limpiar el interior de la heladera.

Eliminar olores de zapatillas y calzado.

Desodorizar alfombras y tapizados.

Limpiar tablas de cortar.

Quitar manchas leves de ollas y utensilios.

Neutralizar olores en desagües, combinado con agua caliente.

¿Cada cuánto conviene cambiar el bicarbonato?

Para que el truco siga siendo efectivo, lo recomendable es renovar el bicarbonato cada vez que se cambia la bolsa de basura, especialmente si el recipiente recibe residuos orgánicos todos los días.

También es importante lavar el cesto con agua y detergente de forma periódica, ya que el bicarbonato ayuda a controlar los olores, pero no reemplaza una limpieza profunda.

Con este sencillo hábito, es posible mantener el recipiente de basura más limpio, reducir los malos olores y mejorar la higiene de uno de los elementos que más bacterias puede acumular dentro del hogar.