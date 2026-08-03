Qué pasa si ponés una hoja de laurel dentro de la funda del celular: el motivo por el que lo recomiendan

Las juntas de los azulejos del baño suelen ser uno de los lugares donde más se acumula suciedad. La humedad constante y la escasa ventilación favorecen la aparición de moho, que con el tiempo deja manchas oscuras difíciles de eliminar incluso después de una limpieza profunda.

Aunque existen numerosos productos específicos para combatir este problema, cada vez más personas recurren a trucos caseros que prometen resultados similares utilizando ingredientes comunes y sin necesidad de pasar largos minutos frotando.

El truco para dejar las juntas del baño blancas otra vez

La influencer especializada en limpieza Loiana Rios compartió una preparación casera que busca eliminar las manchas de moho y devolver el color original a las juntas de los azulejos.

La mezcla lleva:

1 medida de lavandina.

1 medida de agua.

2 cucharaditas de azúcar.

Una botella con pulverizador.

Según explicó, el azúcar ayuda a que la preparación permanezca más tiempo sobre la superficie, lo que permite que actúe con mayor eficacia sobre las manchas.

Estos son los ingredientes para limpiar el moho de los azulejos. Imagen descpritiva hecha con IA

Cómo aplicar la mezcla paso a paso

Para utilizar este truco, primero hay que colocar todos los ingredientes dentro de la botella pulverizadora y agitar hasta que el azúcar se disuelva por completo.

Luego, solo hay que rociar la mezcla sobre las juntas afectadas por el moho y dejar actuar durante varios minutos antes de limpiar. En los casos donde las manchas llevan mucho tiempo acumuladas, puede ser necesario repetir el procedimiento para obtener mejores resultados.

Por qué funciona este método

La lavandina posee propiedades desinfectantes y blanqueadoras que ayudan a eliminar hongos y bacterias presentes en zonas húmedas del baño.

Al permanecer más tiempo sobre las juntas gracias a la consistencia que aporta el azúcar, la solución puede actuar con mayor intensidad sobre las manchas más difíciles y facilitar su eliminación.

Qué precauciones hay que tener al usar lavandina

Aunque este método puede ser útil para remover el moho, es importante tomar algunas precauciones durante su aplicación:

Utilizar la mezcla en ambientes bien ventilados.

Proteger las manos con guantes.

Evitar mezclar la lavandina con amoníaco u otros productos ácidos , ya que esa combinación puede liberar gases peligrosos.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

Con una aplicación correcta y una limpieza periódica, este truco casero puede ayudar a mantener las juntas de los azulejos más limpias y reducir la aparición de manchas provocadas por la humedad.