La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la comercialización, el uso y la distribución en todo el territorio nacional de un producto de una reconocida marca, luego de que la firma denunciara el robo de un lote completo en una planta de terceros contratada para su elaboración .

A través de la disposición 4753/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control informó que, al desconocerse la condición y el estado de conservación de las unidades sustraídas, se adoptaron medidas de precaución para evitar su compra y utilización.

¿Cuáles son los productos que prohibió ANMAT?

La decisión alcanza a dos productos de la marca “Átomo Desinflamante”. En ese sentido, ANMAT explicó que la medida se originó a partir de una comunicación recibida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Concretamente, la firma Gramon Millet S.A , que fabrica los productos de Átomo Desinflamante, informó sobre un hecho ilícito ocurrido en las instalaciones de Dalban Pharma S.A. (Planta Haedo), empresa que presta servicios de preparado y acondicionamiento a terceros.

En el robo se sustrajeron distintos medicamentos, entre ellos dos productos de titularidad de Gramon Millet:

Átomo Desinflamante Forte x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto. 05/28 (Certificado N° 45.531): 5.740 unidades robadas .

Átomo Desinflamante Clásico x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto. 05/28 (Certificado N° 47.463): 3.360 unidades robadas.

Según informó el organismo, la empresa aclaró que los productos fueron robados ya terminados, que ambos lotes no habían tenido comercialización previa y que el remanente de cada uno fue enviado a destrucción.

Por su parte, Gramon Millet presentó una copia de la denuncia policial radicada por Dalban Pharma, en la que se hace constar que “ocurrió un robo en las instalaciones de la planta industrial de mercadería de terceros que contratan los servicios de preparado, empaque, acondicionamiento”.

Ordenan el retiro urgente de este popular producto y prohíben su venta en todo el país por robo a un laboratorio (foto: archivo)

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre Átomo Desinflamante?

Ante la imposibilidad de acreditar la seguridad de unidades individualizadas cuyo estado de conservación se desconoce, y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios, el ANMAT resolvió:

Prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ambos productos .

Comunicar la medida a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, del Ministerio de Economía.

En paralelo, la disposición habilita a ANMAT a adoptar las medidas preventivas y correctivas que considere más oportunas para “proteger la salud de la población ante cualquier factor de riesgo relacionado con la calidad y sanidad de los productos de su incumbencia”.

Disposición completa