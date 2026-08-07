Un truco casero de limpieza propone dejar la escoba en remojo con agua caliente y sal durante toda la noche para renovar sus cerdas y prolongar su vida útil. La técnica combina ingredientes básicos que suelen encontrarse en el hogar y ganó popularidad entre quienes buscan mantener sus utensilios en buenas condiciones sin gastar dinero extra.

El método circula en sitios especializados en consejos de limpieza y consiste en combinar sal, vinagre blanco y agua caliente en un balde. La mezcla actúa sobre las cerdas y ayuda a eliminar la suciedad acumulada por el uso cotidiano.

Por qué funciona el truco de la sal en la escoba

La sal actúa como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarla con agua caliente y vinagre, el objetivo es ayudar a que las cerdas recuperen firmeza y evitar que se abran o deformen con el paso del tiempo.

Para aplicarlo se necesitan pocos elementos y cantidades precisas:

Un balde con agua muy caliente.

Una taza de vinagre blanco.

Media taza de sal.

La escoba que se quiere tratar.

Gemini

Cómo aplicar el método correctamente

El procedimiento es sencillo: hay que llenar el balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, agregar el vinagre y luego la sal, y dejar la escoba en remojo durante al menos treinta minutos, aunque el truco propone mantenerla allí durante toda la noche.

Al retirarla, se recomienda sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas orientadas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua.

Qué resultado busca este truco casero

El objetivo del procedimiento es conseguir una escoba con las cerdas más firmes y prolongar su vida útil, de manera que pueda continuar utilizándose sin perder eficacia rápidamente.