Para qué sirve poner una moneda en el freezer.

Cada vez más personas recurren a trucos caseros para resolver situaciones cotidianas dentro del hogar. En ese contexto, hay uno que se volvió especialmente popular por la información que puede revelar: poner una moneda en el freezer.

Aunque parece un gesto sin importancia, este sencillo método puede ayudar a detectar si hubo un corte de luz prolongado que hizo que el freezer perdiera la cadena de frío. Si bien no evita que los alimentos se echen a perder, sí permite saber si llegaron a descongelarse y luego volvieron a congelarse mientras no había nadie en casa.

El truco se popularizó en redes sociales por su simplicidad y porque solo requiere tres elementos que la mayoría de las personas ya tiene en su hogar: un recipiente, agua y una moneda.

¿Para qué sirve poner una moneda en el freezer?

El objetivo de este truco es comprobar si los alimentos pudieron descongelarse durante un corte de energía y luego volver a congelarse.

Cuando la electricidad se interrumpe por varias horas, el hielo del freezer comienza a derretirse. Si el suministro se restablece antes de que alguien abra el electrodoméstico, el agua volverá a congelarse y, a simple vista, podría parecer que nunca hubo un problema.

La moneda funciona como un indicador de lo que ocurrió durante ese tiempo.

¿Para qué sirve poner una moneda en el freezer?

¿Cómo hacer el truco de la moneda en el freezer?

El procedimiento es muy sencillo:

Llená un vaso o recipiente pequeño con agua. Colocalo en el freezer hasta que el agua se congele por completo. Una vez formado el hielo, apoyá una moneda sobre la superficie. Volvé a guardar el recipiente en el freezer.

Si en algún momento se produce un corte de luz prolongado, la posición de la moneda permitirá saber si el hielo llegó a derretirse.

¿Cómo interpretar el resultado?

La ubicación de la moneda es la clave para saber qué ocurrió:

La moneda permanece sobre la superficie: el hielo nunca se derritió por completo y los alimentos probablemente conservaron la cadena de frío.

La moneda quedó en el medio del hielo: hubo un derretimiento parcial, por lo que conviene revisar cuidadosamente el estado de los alimentos.

La moneda terminó en el fondo del recipiente: el hielo se derritió completamente antes de volver a congelarse. Esto indica que el freezer perdió la cadena de frío durante un período prolongado y algunos alimentos podrían no ser seguros para consumir.

Poner una moneda en el freezer. ChatGPT.

Si el truco indica que el hielo se derritió por completo, es recomendable inspeccionar los alimentos antes de consumirlos.

Las carnes, pescados, aves, comidas preparadas y otros productos perecederos pueden desarrollar bacterias si permanecieron durante varias horas a temperaturas superiores a los 4 °C. En esos casos, la recomendación general es desechar los alimentos que hayan perdido la cadena de frío, especialmente si no es posible determinar cuánto tiempo estuvieron descongelados.

Es importante destacar que la moneda solo sirve como una referencia para detectar si hubo una descongelación importante cuando nadie estaba en el hogar.

Para conservar mejor los alimentos durante un corte de energía, también se recomienda: