Con solo hojas de laurel y bicarbonato puedes obtener un gran aliado para diferentes problemas de la casa.

La combinación de hojas de laurel con bicarbonato de sodio se presenta como un recurso doméstico sumamente accesible que no requiere de ingredientes especiales. Este preparado aprovecha el poder desodorizante del bicarbonato junto a los aceites aromáticos del laurel, lo que permite reducir malos olores, refrescar espacios cerrados y limitar la proliferación de bacterias y hongos en armarios, cajones y heladeras.

Otro aspecto que destaca su versatilidad, ya que actúa como un desodorante pasivo en espacios interiores y como un limpiador suave para mesadas, azulejos y piletas. Este método no daña las superficies, carece de componentes sintéticos y ofrece un aroma más natural en comparación con la mayoría de los sprays comerciales.

Colocar hojas de laurel en los rincones de la casa antes de Semana Santa | Para qué sirve y por qué miles de personas lo realizan (foto: archivo)

Prepara en minutos la mezcla de laurel y bicarbonato de sodio

El procedimiento de la receta no excede los cinco minutos. Es esencial secar cinco hojas de laurel —acción fundamental para prevenir el moho en la mezcla—, para posteriormente molerlas o cortarlas finamente y combinarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. A continuación, es recomendable almacenar la preparación en un recipiente hermético.

Para impartir fragancia a cajones o refrigeradores, se recomienda colocar una cucharadita en un saquito de tela. En el ámbito de la limpieza, se debe espolvorear sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Este método no causa daño a griferías ni metales.

La mezcla de sal y bicarbonato se utiliza para limpiar grasa acumulada. Magnific

Para qué sirve y hasta dónde llega

En primer lugar, el bicarbonato neutraliza los compuestos ácidos responsables de malos olores, mientras que los aceites desprendidos del laurel otorgan propiedades antimicrobianas. Esta combinación se presenta como una eficaz medida de mantenimiento cotidiano en espacios cerrados y con escasa ventilación.

De igual manera, es fundamental señalar que esta mezcla no sustituye una desinfección profesional en situaciones de suciedad persistente o humedad estructural. Su eficacia radica en la prevención diaria, más que en la resolución de problemas que ya han superado ese umbral.

Así, tanto el laurel como el bicarbonato son ingredientes accesibles y comunes en la mayoría de los hogares, con una preparación rápida y resultados que compiten, ventajosamente, en términos de costo e impacto ambiental frente a numerosos productos comerciales.