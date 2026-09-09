Elegir entre nafta súper y premium no es solamente una cuestión de precio. La diferencia principal está en el octanaje, un dato que determina qué tan resistente es el combustible a la detonación dentro del motor del auto.

Por eso, una duda bastante común aparece cuando el conductor carga un combustible diferente al que tenía previamente en el tanque.

Si quedan restos de súper y se completa con premium, o al revés, los combustibles se mezclan y el octanaje final queda en un punto intermedio.

¿Se puede mezclar nafta súper y premium en el auto?

En general, mezclar ambos combustibles de manera ocasional no provoca por sí mismo una falla inmediata en el motor.

El punto importante que deben tener en cuenta los conductores es qué combustible recomienda el fabricante para ese vehículo y cuál es el octanaje mínimo que necesita.

La mezcla de naftas con distintos octanajes genera un combustible con una resistencia a la detonación intermedia. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La mezcla de naftas con distintos octanajes genera un combustible con una resistencia a la detonación intermedia.

En los autos modernos, además, la electrónica puede realizar ajustes para proteger el motor cuando detecta determinadas condiciones.

El problema aparece si el resultado queda por debajo del octanaje requerido por el vehículo. En esos casos pueden producirse fenómenos de detonación, pérdida de rendimiento y, si la situación se mantiene durante mucho tiempo, daños en componentes del motor.

Qué diferencia hay entre la nafta súper y la premium

El octanaje indica la resistencia del combustible a la detonación. No significa que una nafta con mayor número sea automáticamente mejor para cualquier vehículo.

En el caso de YPF, la nafta súper tiene un octanaje de 95 RON, mientras que la premium alcanza 98 RON. La elección correcta depende de las especificaciones establecidas para cada motor.

Por eso, cargar premium en un auto que funciona correctamente con súper no necesariamente genera un beneficio adicional. Si el fabricante establece que el vehículo puede utilizar nafta súper, esa es una opción adecuada para ese motor.

Qué conviene hacer si cargaste una nafta diferente

Si el fabricante establece que el vehículo puede utilizar nafta súper, esa es una opción adecuada para ese motor. (Fuente: Shutterstock)

Si por error se cargó un combustible distinto al habitual, no significa automáticamente que haya que vaciar el tanque. Cuando se trata de una mezcla entre súper y premium y ambas son compatibles con el vehículo, la situación suele ser muy diferente a cargar un combustible incorrecto.

La principal referencia debe ser siempre el manual del vehículo o la indicación ubicada en la tapa del tanque. Allí figura el octanaje recomendado o mínimo que necesita el motor.

Si el auto requiere un octanaje superior y se cargó una cantidad importante de un combustible inferior, lo más prudente es consultar las indicaciones del fabricante o a un servicio técnico antes de continuar utilizando el vehículo con normalidad.

Cuánto cuesta la nafta en septiembre de 2026

Como referencia para septiembre, los valores informados para YPF en la Ciudad de Buenos Aires son:

Nafta súper: $2.059 por litro.

Nafta premium: $2.259 por litro.

Gasoil: $2.125 por litro.

Gasoil premium: $2.345 por litro.

La diferencia de precio entre súper y premium no significa que todos los conductores necesiten elegir la opción más cara. La clave está en respetar el combustible indicado para el motor, más que en asumir que una nafta de mayor octanaje siempre será beneficiosa.