El miércoles 9 de septiembre da inicio con grandes noticias para los jubilados y pensionados amparados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que recibirán durante el transcurso de la jornada los depósitos correspondientes al noveno mes del año.

El cronograma contempla las jubilaciones y pensiones según la terminación del DNI, mientras que los montos también llegan con una actualización del 2,11%.

Además, quienes cobran el haber mínimo pueden recibir un refuerzo extraordinario de hasta $70.000.

Qué jubilados cobran el miércoles 9 de septiembre

La ANSES organiza la dispersión de recursos según la terminación del DNI.

Para aquellos jubilados cuyos haberes no superen mínimo, el calendario los contempla como el primer grupo de beneficiarios para recibir los depósitos.

Según el cronograma establecido por ANSES, quienes cobran el miércoles 9 de septiembre son aquellos beneficiarios cuyos DNI terminan en 1.

Cronograma de pagos completo para jubilados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de septiembre

DNI terminado en 1: 9 de septiembre

DNI terminado en 2: 10 de septiembre

DNI terminado en 3: 11 de septiembre

DNI terminado en 4: 14 de septiembre

DNI terminado en 5: 15 de septiembre

DNI terminado en 6: 16 de septiembre

DNI terminado en 7: 17 de septiembre

DNI terminado en 8: 18 de septiembre

DNI terminado en 9: 21 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

¿Qué jubilados cobran el miércoles 9 de septiembre? (Foto: Shutterstock) Shutterstock (editado con IA)

En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 2,11%. Con esta actualización, el haber mínimo queda en $428.633,20, antes de incorporar el bono extraordinario.

Para quienes reciben el refuerzo completo de $70.000, el ingreso mensual alcanza los $498.633,20. En los casos de haberes superiores al mínimo pero por debajo de ese monto, el bono se calcula de manera proporcional.

Los principales montos previsionales de septiembre son:

Jubilación mínima: $498.633,20 con bono.

PUAM: $412.906,56 con bono.

PNC por Invalidez y Pensión por Vejez: $370.043,24 con bono.

Pensión Madre de 7 hijos: $498.633,20 con bono.

Cuándo cobran las jubilaciones que superan el haber mínimo

El calendario de ANSES establece un cronograma diferente para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

En estos casos, los pagos comienzan durante la última semana de septiembre.

Las fechas están determinadas por grupos de dos terminaciones de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación y verificar la fecha y el medio de cobro a través de mi ANSES. El organismo también permite revisar allí el recibo de haberes correspondiente al mes.