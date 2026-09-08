El significante que tuvo alguna vez la clase media en Argentina, una extrañeza con respecto al resto de las economías latinoamericanas, está transformándose.

Pertenecer a este segmento, que otrora fue un orgullo con aspiración a ascender de clase social significa ganar cada vez menos que el ingreso promedio de la población.

En el segundo trimestre de 2026, el ingreso promedio de los hogares fue de $ 3.500.000 mensuales netos según la estimación de Consultora W. Sin embargo, solo dos de las cinco clases que componen la pirámide social -la Alta y la Media Alta- tienen ingresos por encima de ese umbral.

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