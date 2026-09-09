El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego implementó un esquema extraordinario para recuperar las horas de clases que se perdieron durante el ciclo lectivo 2026. Como parte de la medida, determinados alumnos deberán asistir a clases presenciales y obligatorias los días sábados, un régimen que se mantendrá vigente hasta diciembre.

El plan comenzó el sábado 29 de agosto y, en esta primera etapa, está destinado a los alumnos de 1° a 6° año de dos escuelas provinciales que atravesaron períodos prolongados sin presencialidad debido a problemas vinculados con sus edificios.

Clases los sábados: quiénes deberán asistir

La medida alcanza a los estudiantes de la Escuela Provincial N° 19 “Primera Legislatura”, ubicada en Río Grande, y de la Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán”, de Ushuaia.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, la participación en estas jornadas extraordinarias es obligatoria y se mantendrá hasta el 12 de diciembre de 2026.

Las clases se dictarán todos los sábados, de 10 a 12, con una propuesta pedagógica centrada principalmente en el refuerzo de contenidos de Prácticas del Lenguaje y Matemática.

El objetivo es reforzar los aprendizajes que pudieron verse afectados por la interrupción de las actividades presenciales y ampliar el tiempo destinado a la enseñanza durante el ciclo escolar.

Clases los sábados en Tierra del Fuego: quiénes deberán asistir, desde cuándo y hasta qué fecha se extenderá la medida

Por qué se decidió sumar clases los fines de semana

Te lo reformulo con un tono más periodístico y claro, manteniendo el foco en la consecuencia para los estudiantes:

La medida busca compensar las horas de clases perdidas en aquellos establecimientos que permanecieron durante períodos prolongados sin actividad presencial debido a trabajos de regularización, mantenimiento y mejoras edilicias.

De esta manera, el Ministerio de Educación apunta a reforzar las trayectorias escolares de los estudiantes afectados y reducir el impacto que las interrupciones del ciclo lectivo pudieron generar sobre sus aprendizajes.

La iniciativa forma parte del Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA) y del denominado Plan de Compensación Pedagógica “Ampliación del tiempo efectivo de enseñanza presencial”.

Hasta cuándo habrá clases los sábados y qué dice la normativa

El esquema extraordinario se extenderá desde el 29 de agosto hasta el 12 de diciembre, por lo que los estudiantes incluidos deberán concurrir a las jornadas de los sábados durante ese período.

La cartera educativa provincial fundamentó la implementación en la Resolución N° 484/24 del Consejo Federal de Educación, que habilita la utilización de jornadas extraordinarias para compensar días de clase perdidos.

Además, se aplicarán criterios de priorización curricular contemplados en la Resolución CFE N° 367/20, con especial atención sobre aquellos contenidos considerados fundamentales para la continuidad de los aprendizajes.