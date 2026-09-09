En la Ciudad de Buenos Aires, distraerse al volante puede costarle muy caro a cualquier conductor. El Gobierno porteño actualizó el valor de las multas de tránsito y una de las infracciones más comunes —vinculada al uso del celular— quedó entre las más castigadas económicamente.

El monto se calcula en Unidades Fijas (UF), que se ajustan según el precio de la nafta premium en las estaciones ACA.

Desde el 2 de septiembre de 2026 y hasta marzo de 2027, cada UF equivale a $1.173,08, lo que impacta de lleno en el bolsillo de los conductores porteños.

Cuánto sale enviar mensajes de texto al volante en CABA

Escribir o leer mensajes mientras se maneja está valuado en 200 UF. Con el valor actual, esa infracción representa un total de $234.616 .

El Gobierno porteño actualizó el valor de las multas de tránsito y una de las infracciones más comunes —vinculada al uso del celular— quedó entre las más castigadas económicamente. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Se trata de una de las sanciones más altas dentro del cuadro de multas de tránsito porteño. Por eso, especialistas en seguridad vial insisten en evitar el uso del teléfono mientras el vehículo está en movimiento.

Otras infracciones relacionadas también tienen valores elevados:

Uso del celular al manejar (100 UF): $117.308 .

No usar el cinturón de seguridad (100 UF): $117.308 .

Facilitar el vehículo a un menor (200 UF): $234.616.

Cómo saber si tenés multas pendientes en la Ciudad

El trámite para consultar infracciones es online y gratuito . Se realiza a través del sitio oficial del Gobierno porteño.

Los pasos son simples: ingresar a la web de licencias de conducir, elegir la búsqueda por patente o por DNI, y completar la verificación de seguridad. El sistema devuelve el estado de deuda y los puntos disponibles en la licencia.

Se recomienda hacer la consulta por ambas vías para chequear que los datos coincidan. Así se evitan errores al momento de calcular el monto adeudado.

Formas de pago y gestión presencial de las multas

Quienes prefieran pagar de forma voluntaria pueden hacerlo con acreditación inmediata en Pago Fácil, Rapipago, Banco Ciudad o Banco Provincia. También existen canales electrónicos como Mercado Pago o la página web oficial.

Para quienes eligen la vía presencial, es necesario sacar un turno online con el dominio del vehículo. Luego hay que registrarse con clave fiscal de AGIP o correo electrónico.

Una vez confirmado el turno, se elige sede comunal, día y horario disponible. El trámite finaliza con la reserva confirmada por el sistema.