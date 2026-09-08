El mercado ya inició la previa electoral y cada dato macro representa un driver clave para medir el humor social y el inicio de la carrera rumbo a las elecciones de 2027.

En el último Aftermarket se analizó las perspectivas para la inflación y las principales variables que pueden condicionar al mercado argentino en los próximos meses.

El foco se concentra fundamentalmente en el próximo dato de IPC, con expectativas de que la inflación vuelva a perforar el 2% mensual.

Tanto el REM, así como los indicadores de alta frecuencia y los brea leven de inflación anticipan una nueva baja de la inflación.

También analizamos los riesgos electorales que comienzan a reflejar las curvas de bonos en pesos y dólares.

El contexto global sigue siendo desafiante y ello complica una eventual emisión de deuda en el exterior.

Por ello, el mercado empieza a mirar con mayor atención el programa financiero de 2027 en dólares y también el perfil de deuda en pesos en lo que queda del año y rumbo al año que viene.

No te pierdas Aftermarket con Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal & Cia y Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.