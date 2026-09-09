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En esta noticia Cómo funciona el mapa que anticipa dónde construir

DEMAI Real Estate, una startup argentina creada por Sebastián Gauna y Fernando Manzano, desarrolló un mapa inteligente que permite anticipar en qué zonas de la Ciudad de Buenos Aires habrá mayor demanda de viviendas y qué tipo de departamentos podrían necesitarse hacia 2030.

La herramienta está dirigida a desarrolladores inmobiliarios y los primeros informes ya se ofrecen por u$s 2000. Con los datos, pueden conocer cómo cambiará la población de una zona durante los próximos cuatro años antes de definir qué construir.

El desarrollo les llevó alrededor de un año. “Me pasó de participar en proyectos donde se hacía una inversión muy importante para comprar una tierra y, cuando llegaba el momento de definir el producto, nadie sabía qué hacer”, explicó Gauna a El Cronista.

Cómo funciona el mapa que anticipa dónde construir

El mapa divide la Ciudad en 3820 radios censales, cada uno de unas tres o cuatro manzanas. Para cada punto cruza 18 variables, entre ellas la edad de los habitantes, el tamaño de los hogares, el tipo de vivienda y la proporción de propietarios e inquilinos.

Según los fundadores, las diferencias pueden aparecer a pocas cuadras. En Palermo, por ejemplo, hay alrededor de 160 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, mientras que en algunos sectores del barrio la cifra supera los 300. El promedio porteño es de 116.

La cantidad de personas que viven solas y la presencia de familias también forman parte de las variables relevadas. Esa información se utiliza para definir la cantidad de ambientes, el tamaño de los departamentos y los espacios comunes de un edificio.

Gauna explicó que muchas veces se define qué construir en función de lo que se vendió bien en los años anteriores. “Un inmobiliario te dice ‘los últimos años me fue bárbaro haciendo monoambientes’. Pero que ese producto haya funcionado no quiere decir que siga funcionando”, sostuvo.

Por ahora, DEMAI se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba y Rosario son las próximas ciudades que tienen en carpeta y ya hubo contactos para avanzar en ambas.

En paralelo, prevén actualizar las proyecciones todos los años , a medida que haya nueva información disponible. “Los modelos estadísticos caducan”, explicó Manzano.

El desarrollo tampoco quedará limitado al real estate. Ya trabajan en una aplicación para retail, pensada para cruzar la ubicación de un local con las características de las personas que viven en esa zona.

También empezaron a estudiar posibles usos en salud. El foco está puesto, principalmente, en el crecimiento de la población de mayor edad y la silver economy.