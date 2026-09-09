Detectaron en Argentina los primeros casos de la variante BA.3.2 de COVID: ¿qué tan peligrosa es?

Se identificaron por primera vez en el país casos de BA.3.2, una subvariante del SARS-CoV-2, o COVID. El hallazgo fue realizado por la ANLIS Malbrán y, según la evaluación difundida por el Ministerio de Salud, por ahora no existen indicios de que implique un peligro adicional significativo para la población.

Los tres casos corresponden a residentes de la Provincia de Buenos Aires y fueron detectados a partir del análisis de muestras correspondientes a un período que se extendió entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. En ese lapso fueron secuenciados 21 genomas y tres de ellos, equivalentes al 14%, correspondieron a la nueva variante.

Qué se sabe de los primeros casos de BA.3.2 en Argentina

Aunque uno de los pacientes tuvo que ser internado debido a comorbilidades previas, los tres evolucionaron de manera favorable. El Boletín Epidemiológico Nacional señaló que la evidencia disponible no permite considerar actualmente a BA.3.2 como un riesgo sustancialmente mayor para la salud.

La nueva variante, sin embargo, continuará bajo seguimiento de las autoridades sanitarias. El objetivo es evaluar su comportamiento y observar posibles cambios vinculados con su capacidad de transmisión, la gravedad de los cuadros que provoca y la efectividad de las estrategias de prevención y control.

Permitió poner a prueba la capacidad del sistema nacional para detectar modificaciones en el virus.

BA.3.2 fue identificado inicialmente en Sudáfrica en noviembre de 2024 y deriva de la variante Ómicron BA.3. A nivel internacional fue incluido dentro de la categoría de Variante Bajo Monitoreo, mientras que antes de su detección en Argentina ya se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa.

Por qué las autoridades mantienen la vigilancia

La aparición de la variante en el país también permitió poner a prueba la capacidad del sistema nacional para detectar modificaciones en el virus. La caracterización genética resulta fundamental para reconocer rápidamente la llegada de nuevas variantes y determinar cómo se comportan una vez que comienzan a circular.

En paralelo, el SARS-CoV-2 mantiene una circulación baja y estable en Argentina, de acuerdo con el último informe citado. A pesar de ese escenario, el Ministerio de Salud remarcó que es necesario continuar observando tanto la evolución epidemiológica como los indicadores de gravedad.

El seguimiento permitirá establecer si BA.3.2 presenta modificaciones relevantes en términos de transmisibilidad y severidad. Por el momento, los tres casos identificados evolucionaron favorablemente y las autoridades no señalaron un riesgo adicional sustancial, aunque mantienen activa la vigilancia sobre el nuevo linaje.