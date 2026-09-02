La acelerada digitalización en los hábitos de consumo cotidianos transformó de manera radical la relación estratégica de las empresas con sus clientes, impulsando la integración continua de servicios financieros e iniciativas de valor agregado en los canales habituales de interacción.

En el sector energético, YPF Digital lidera este proceso de transformación mediante la evolución de su plataforma tecnológica, que trascendió ampliamente su función original centrada en el pago de combustible para consolidarse como una herramienta transversal. Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, explicó que este cambio de paradigma responde a una estrategia orientada a acompañar al usuario en cada etapa de su movilidad diaria.

“La aplicación nace con la necesidad de resolver el pago en las estaciones de servicio y con la necesidad de resolver la fidelidad, pero el cliente va evolucionando y en esa evolución nuestro rol es acompañarlo. La aplicación pasó de ser un canal a convertirse en un producto y hoy nuestra visión es convertirnos en una plataforma que lidere la movilidad”, sostuvo el ejecutivo.

Inversiones y servicios financieros

En esa misma línea de innovación, la compañía incorporó funcionalidades financieras avanzadas, entre las que destacan la cuenta remunerada y la posibilidad inédita de comprar y vender acciones directas de la propia empresa a través de la aplicación, marcando un verdadero hito global dentro del sector industrial.

Cercos destacó el valor estratégico de esta herramienta en la fidelización de la comunidad: “Es la primera compañía en el mundo de Oil & Gas con la posibilidad de darle a sus usuarios la compraventa de sus propias acciones dentro de su aplicación. Esta funcionalidad cambia la naturaleza de la relación: un usuario de YPF que ya eligió la compañía para cargar combustible hoy la está eligiendo para poder invertir”.

Asimismo, el ejecutivo remarcó que la tecnología cumple el propósito esencial de derribar barreras y democratizar el acceso al mercado de capitales para perfiles cotidianos que buscan alternativas simples.

El momento de pago como oportunidad

El crecimiento acelerado del saldo en cuenta y la adopción masiva sustentan esta visión integral de plataforma. Para Cercos, el verdadero diferencial competitivo reside en combinar la potencia y capilaridad de la red física nacional con soluciones digitales fluidas.

“Fuimos entendiendo que el momento de pago no era un momento transaccional únicamente. El momento de pago es la oportunidad de contacto donde podemos embeber servicios y extender ese vínculo”, afirmó, remarcando que la innovación tiene sentido cuando genera un valor real, eficiencia operativa e impacto directo en la vida del usuario.

Lo que viene para YPF Digital

De cara a los próximos meses, YPF Digital avanza en el lanzamiento de una tarjeta prepaga junto a Mastercard, la integración total con pagos por transferencia y código QR, y la optimización continua de la experiencia personalizada del conductor.

“Buscamos innovación que tenga valor, impacto, escala, rentabilidad y eficiencia. La tecnología es el habilitador para que eso suceda”, concluyó.