Con el precio de los combustibles todavía representando un gasto importante para los hogares argentinos, durante septiembre habrá distintas alternativas para pagar menos al cargar nafta o gasoil.

Las promociones estarán disponibles en estaciones de servicio de distintas marcas y se podrán aprovechar mediante aplicaciones, tarjetas bancarias, billeteras virtuales y programas de beneficios. Según la combinación elegida, algunos usuarios podrán acceder a reintegros de hasta el 30%.

La clave estará en conocer qué día aplica cada promoción, cuál es el medio de pago requerido y cuánto dinero se puede recuperar, ya que los beneficios tienen topes y condiciones diferentes.

A continuación, las principales promociones de septiembre, organizadas por compañía y entidad financiera.

YPF: descuentos con App YPF, bancos y medios de pago

Los usuarios adheridos a Serviclub podrán acceder a diferentes beneficios cuando utilicen la App YPF para pagar sus cargas.

Una de las alternativas está disponible durante la madrugada: entre las 0 y las 6, se obtiene un 6% de ahorro todos los días y sin tope.

También existe un beneficio para quienes utilizan el sistema de autodespacho, que permite conseguir un 3% de ahorro diario sin límite de reintegro. Esta promoción puede combinarse con el descuento nocturno del 6%.

Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA), además, cuentan con un 5% de descuento todos los días en las estaciones adheridas, con un límite de ahorro de $18.000 mensuales.

A estos beneficios se suman las promociones bancarias:

Banco Macro: los miércoles, 20% de ahorro pagando con MODO y tarjeta de crédito Visa, con un tope de $15.000 mensuales. Los clientes Selecta acceden a 30% , con un máximo de $20.000 por mes.

Banco Galicia: el jueves 10 de septiembre, 10% de reintegro con crédito Mastercard mediante MODO, hasta $10.000. Para clientes Éminent, el beneficio sube al 15% , con tope de $15.000. Quienes cobran el sueldo en el banco pueden sumar otro 10%, hasta $5.000 adicionales.

Banco Santander: los jueves, clientes suscriptos a “Sorpresa” obtienen 15% de reintegro al pagar desde App YPF con Visa crédito o débito, hasta $20.000 durante el mes.

Banco ICBC: los martes, clientes con cuenta sueldo reciben 15% de reintegro pagando con crédito o débito mediante MODO, con un máximo de $15.000 mensuales.

Banco Comafi: los sábados ofrece 20% de reintegro pagando con MODO, hasta $6.000 por semana. Para clientes Único, el tope asciende a $10.000 semanales y permite alcanzar hasta $40.000 durante septiembre.

Banco Ciudad: los domingos, 10% de reintegro pagando con crédito mediante MODO o Buepp, hasta $10.000 al mes.

Banco Nación: los viernes, 20% de ahorro pagando mediante MODO BNA+ con QR y tarjetas Visa o Mastercard, con un tope de $10.000 mensuales.

Banco Hipotecario: los martes, clientes Búho One con paquetes Black o Platinum tienen 15% de reintegro pagando con débito Visa mediante MODO, hasta $8.000 mensuales.

Brubank: los lunes, 10% de descuento pagando con Visa crédito o débito desde App YPF. El tope es de $6.000 por compra para clientes Ultra, $4.000 para Plus y $2.000 para One.

YPF: descuentos con App YPF, bancos y medios de pago. Argentina Noticias

Shell: beneficios con Shell Box y tarjetas

Quienes carguen combustibles V-Power y paguen mediante Shell Box podrán conseguir un 10% de ahorro los miércoles, con un máximo de $5.000 semanales.

También habrá promociones asociadas a distintas tarjetas y entidades:

Tarjeta 365: de lunes a viernes, 10% en V-Power , hasta $5.000 semanales, y 5% en nafta súper , con un tope de $2.000 por semana.

Banco Comafi: los domingos, 20% de reintegro mediante MODO, hasta $6.000 semanales. Para clientes Único, el límite es de $10.000 por semana y puede alcanzar $40.000 en septiembre.

Banco Ciudad: los domingos, 10% pagando con crédito mediante MODO o Buepp, hasta $10.000 mensuales.

Banco Galicia: el 10 de septiembre, 10% de reintegro con Mastercard crédito mediante MODO, hasta $10.000. Clientes Éminent reciben 15%, con tope de $15.000. Quienes cobran el sueldo en Galicia pueden sumar $5.000 adicionales.

Banco Nación: los viernes, 25% de reintegro mediante MODO BNA+ y tarjetas Visa o Mastercard, con un máximo de $13.000 al mes.

Banco Supervielle: los domingos, 10% de reintegro con Visa Débito mediante MODO, hasta $10.000 durante el mes.

Jumbo+ y Vea Ahorro: los jueves, 10% en V-Power mediante Shell Box, hasta $5.000 semanales. Pagando con crédito Cencopay se suma otro 5%.

Puma Energy: 10% de descuento y vouchers

Durante todos los miércoles de septiembre, Puma Energy ofrecerá 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel, con un límite de 50 litros por día.

Para acceder hay que utilizar la aplicación Puma Pris y abonar mediante alguno de los medios habilitados, entre ellos tarjetas, saldo disponible en Mercado Pago o efectivo.

Además, cada carga permite acumular puntos que posteriormente pueden cambiarse por vouchers de descuento de hasta $30.000, disponibles cualquier día de la semana.

La compañía también suma beneficios bancarios:

Banco Comafi: los viernes, 20% mediante MODO, hasta $6.000 semanales. Clientes Único pueden recibir 20% con un tope de $10.000 por semana y alcanzar $40.000 durante septiembre.

Banco Galicia: el 10 de septiembre, 10% con Mastercard crédito mediante MODO, hasta $10.000. Para clientes Éminent, 15% hasta $15.000, más $5.000 adicionales para quienes cobran su sueldo en el banco.

Personal Pay: los sábados, 10% de reintegro pagando con la tarjeta Visa Personal Pay desde Puma Pris, hasta $4.000 por compra y con un máximo de dos operaciones durante el mes.

Más descuentos para cargar combustible en cualquier marca. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Axion: descuentos con la app ON

La aplicación ON, utilizada por Axion Energy para su programa de beneficios, ofrece diferentes promociones durante septiembre.

Los lunes y viernes se podrá conseguir 10% de ahorro en combustibles Quantium. Para nafta, el límite mensual va de $6.500 para usuarios de niveles 1 y 2 a $12.000 para niveles superiores. En diésel, el tope es de $6.500 cada quincena.

Además, quienes carguen al menos 25 litros de nafta súper tendrán un 5% de descuento todos los días, con un máximo de $10.000 semanales.

Entre las promociones bancarias se encuentran:

Banco Comafi: los lunes, 20% mediante MODO, hasta $6.000 semanales. Clientes Único tienen un máximo de $10.000 por semana y pueden llegar a $40.000 durante septiembre.

Banco Ciudad: los domingos, 10% pagando con crédito mediante MODO o Buepp, hasta $10.000 mensuales.

Banco Nación: los viernes, 20% mediante MODO BNA+ y tarjetas Visa o Mastercard, con un máximo de $10.000 por mes.

Banco Galicia: el 10 de septiembre, 10% con Mastercard crédito mediante MODO, hasta $10.000. Clientes Éminent tienen 15%, con tope de $15.000, y quienes cobran su sueldo allí pueden sumar $5.000.

Brubank: viernes, sábados y domingos, 20% para clientes Plus, con Visa crédito o débito, hasta $4.000 por compra y por semana. Los clientes Ultra cuentan con 30% todos los días, hasta $6.000 por operación y $30.000 mensuales.

Más descuentos para cargar combustible en cualquier marca

Además de las promociones propias de cada petrolera, algunas entidades ofrecen reintegros que pueden utilizarse en estaciones de servicio de distintas marcas.

Banco BBVA: clientes con paquetes Black + Save y Black + All tienen 20% de reintegro todos los días pagando con Visa Signature mediante NFC desde el celular. El límite de $100.000 mensuales se comparte entre combustible y supermercados.

Banco Credicoop: los viernes, 15% de reintegro pagando con Visa o Cabal mediante MODO, hasta $4.500 semanales. Para clientes con cuenta sueldo, el beneficio sube al 20%, con un máximo de $6.000 por semana y hasta $24.000 en septiembre.

Banco Columbia: los viernes, 20% en combustibles de cualquier marca pagando con crédito Visa o Mastercard mediante MODO y la aplicación del banco. El tope mensual es de $16.000.

Banco Patagonia: los jueves, clientes Singular obtienen 20% pagando con crédito Visa, hasta $10.000 al mes. Con cuenta sueldo, el beneficio llega al 25% , con un tope de $15.000. Los clientes Plus tienen 20% con débito, hasta $7.500.

Mercado Pago: los martes y jueves, 10% en Gulf pagando con QR, hasta $7.000 por carga superior a $40.000. Los miércoles también ofrece 10% en Dapsa, con un máximo de $5.000 para cargas desde $50.000.

Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf pagando con tarjeta de crédito, hasta $3.000 por compra.

MODO: los jueves, 15% sin tope en Wico Combustibles pagando con QR y tarjetas de crédito o débito de bancos adheridos.

Cómo aprovechar mejor las promociones

La cantidad de beneficios disponibles durante septiembre hace que elegir correctamente el día, la estación y el medio de pago pueda representar una diferencia importante en el gasto mensual.

Antes de cargar, conviene revisar el porcentaje de reintegro, el tope correspondiente y si la promoción puede combinarse con otros descuentos. En algunos casos, una misma compra permite acumular beneficios de la petrolera con los ofrecidos por bancos, aplicaciones o programas de fidelización.