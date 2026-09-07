La búsqueda de profesionales capacitados genera fuertes transformaciones en el mercado laboral argentino cada año. Las empresas tecnológicas y energéticas demandan perfiles con habilidades específicas para responder a nuevos desafíos operativos.

En este contexto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó recientemente la urgencia que existe por contratar a un grupo de profesionales. Según el directivo, la compañía estatal incorpora de inmediato a quienes combinan dos áreas del conocimiento y los estudios.

¿Cuál es la carrera que posiciona a un empleado?

La ciencia de datos combina herramientas de programación, estadística y modelos matemáticos para estructurar información masiva. Esta disciplina transforma métricas complejas en reportes clave que facilitan la toma de decisiones estratégicas.

Sin embargo, los especialistas destacan que el verdadero diferencial radica en dominar el conocimiento estadístico aplicado al negocio energético. Quien comprende los procesos industriales aporta una visión práctica que supera la capacidad técnica general.

“Si sabés de datos, mandá tu CV a YPF porque entrás en tres días”, Marin, Presidente de YPF

El ecosistema energético abarca áreas complejas como la exploración, el transporte y la refinación hidrocarburífera. Cada etapa genera millones de datos que requieren interpretación precisa por parte de los profesionales.

Poder aplicar los datos al mercado energético es un valor diferencial.

Un analista especializado logra identificar desvíos operativos y prever fallas en la maquinaria pesada. Así, su aporte directo optimiza la rentabilidad operativa y minimiza costos en las plantas de tratamiento.

Los puntos clave que aportan valor al sector energético

El principal valor de estos perfiles reside en traducir el conocimiento práctico en arquitecturas digitales seguras. Las empresas necesitan soluciones escalables para procesar la información recopilada en el campo.

Por este motivo, las competencias estrictamente informáticas resultan insuficientes si no entienden la ingeniería del proceso. Saber explicar variaciones térmicas o presiones operativas convierte al analista en un activo valioso.

Los profesionales que integran ingeniería, análisis de datos y visión comercial lideran las contrataciones del sector. Esta combinación técnica garantiza un aprendizaje continuo que genera resultados medibles a largo plazo.

El mercado actual premia a quienes resuelven problemas concretos mediante el uso inteligente de datos. Aquellos graduados capacitados en esta especialidad encontrarán oportunidades laborales inmediatas en el mercado energético.