La cotización deldólar este miércoles, 9 de septiembre de 2026 llegó a 3104.75 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,69%.

La cotización del Dólar registró una variación semanal de -1.50% y anual de -17.30%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

El Dólar tuvo un breve repunte inicial, luego una caída prolongada, un rebote puntual a mitad del período y nuevas bajas al final, cerrando con saldo neto negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es de 5.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.55%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, a un valor de 3104.75 pesos colombianos por unidad, deberán pagar 310475 pesos colombianos; 200 dólares costarán 620950 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1552375 pesos colombianos.