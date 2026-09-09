La entrada de Apple al mercado de los celulares plegables era una de las novedades más esperadas del mundo tecnológico. La compañía finalmente dio el paso este miércoles con el lanzamiento del iPhone Duo, su primer teléfono con pantalla flexible, con el que buscará competir en un segmento que ya tiene pesos pesados como Samsung, además de Xiaomi, Huawei y Motorola.

El nuevo iPhone apuesta por un formato tipo libro: cerrado funciona como un celular común y, al abrirlo, se transforma en un equipo de mayor tamaño, casi como el de una tablet. Apple asegura que se trata del iPhone más delgado de su historia cuando está desplegado.

Una gran pantalla

El equipo incorpora una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas para utilizarlo cerrado y una pantalla interior de 7,6 pulgadas cuando se abre. Ambas tienen la misma relación de aspecto, de modo que el contenido mantiene una continuidad visual. Las dos ofrecen hasta 3.000 nits de brillo máximo, para facilitar su utilización en exteriores.

La pantalla interna utiliza un acabado de nano-textura que reduce reflejos y busca disimular la marca del pliegue. El sistema de apertura se apoya en una bisagra de precisión. Este es un punto crítico y sobre el que habrá que esperar a ver cómo es su durabilidad en el uso real.

En cuanto a materiales, el iPhone Duo utiliza titanio grado 5 y Ceramic Shield. También tiene resistencia al agua, salpicaduras y polvo con certificación IP68. Estará disponible en blanco estrella y cielo nocturno.

En el interior aparece el nuevo chip A20 Pro, el mismo procesador utilizado por los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Apple suma un sistema de gestión térmica con cámara de vapor y una arquitectura de doble batería. La compañía promete hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interna y hasta 44 horas con la externa.

El apartado fotográfico está compuesto por una cámara principal Fusion de 48 MP, con estabilización óptica y zoom de calidad óptica 2x, y una cámara Fusion ultra gran angular también de 48 MP. El diseño plegable agrega funciones como una vista previa en la pantalla exterior para encuadrar una foto y la posibilidad de utilizar las cámaras traseras para selfies.

El iPhone Duo funciona con iOS 27, adaptado al formato plegable. Entre las novedades aparece Split View, que permite utilizar dos aplicaciones en paralelo en la pantalla interna. También incorpora Apple Intelligence y la nueva Siri AI, que puede interactuar con el contenido que aparece en pantalla y con información del usuario.

Precio y competencia

En Estados Unidos, el iPhone Duo parte de los u$s 1.999 para la versión de 256 GB. También se ofrecerá con 512 GB, 1 TB y 2 TB. Las preventas comenzarán el 16 de octubre y la disponibilidad general está prevista para el 23 de octubre.

Con ese precio, Apple entra en la parte más alta del mercado plegable. El Galaxy Z Fold8 de Samsung, uno de sus rivales directos, parte de u$s 1.899,99 en Estados Unidos para 256 GB. La versión de 512 GB cuesta 2.099,99 dólares y la de 1 TB, u$s 2.499,9Galaxy Z Fold8 de Samsun9.

La diferencia de entrada es de unos 100 dólares a favor del Galaxy Z Fold8.

Nuevos iPhone Pro

El evento de este miércoles no quedó limitado al plegable. Apple también presentó los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que incorporan el chip A20 Pro y una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, una función que llega por primera vez a un iPhone y permite modificar la cantidad de luz y la profundidad de campo.

Los dos modelos suman controles profesionales para ajustar apertura, velocidad de obturación y balance de blancos, además de una Dynamic Island rediseñada capaz de mostrar hasta tres actividades en vivo simultáneamente. El iPhone 18 Pro Max ofrece, además, el mayor salto de autonomía de la historia del iPhone, según Apple.

El iPhone 18 Pro parte de u$s 1.199 en Estados Unidos, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en u$s 1.299. Ambos estarán disponibles con 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Las preventas comenzarán el 12 de septiembre y llegarán a las tiendas el 18 de septiembre.