El gobierno analiza un ajuste en el precio del gasoil ante la reciente escalada de los precios internacionales del petróleo. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que se intentará “suavizar” una suba que, según los precios de referencia, debería rondar el 25%, aunque descartó aplicar ese incremento en su totalidad.

“Por supuesto que no estamos considerando el aumento del 25% del gasoil ni en ningún caso”, afirmó Oddone, y agregó que las autoridades monitorean una situación internacional “tan compleja, tan incierta, con volatilidad del precio del petróleo”. El ministro subrayó la necesidad de equilibrar dos objetivos: no afectar la producción y el costo de vida de las personas, pero tampoco ignorar una tendencia de fondo. “Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo”, advirtió.

Oddone explicó que el gobierno no pretende cubrir de inmediato el aumento total que marcan los referentes internacionales, y que evaluará medidas para mitigar el impacto sobre productores y consumidores. En ese sentido, remarcó que siguen de cerca la evolución del mercado y que cualquier ajuste deberá considerar tanto la sostenibilidad fiscal como la protección de la actividad económica.

El ministro compareció este viernes ante la Comisión de Hacienda mientras el Senado daba inicio al tratamiento de la Rendición de Cuentas. Los nuevos precios del gasoil serán anunciados el lunes, según informó la cartera de estado.