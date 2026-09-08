Pocos lo saben: para qué sirven las flechas que aparecen junto al indicador de nafta del auto y por qué son importantes.

La mayoría de los conductores argentinos mira el tanque de combustible solo para saber cuánto le queda. Sin embargo, al lado de ese ícono hay un detalle que muy pocos usan a su favor y que te puede cambiar el enfoque cada vez que ingreses a la estación de servicio .

Se trata de una pequeña flecha que indica un dato clave a la hora de cargar nafta, presente en el tablero de casi todos los autos modernos.

Qué indica la flecha del tablero

Esa flecha señala de qué lado del auto está ubicada la boca de carga de combustible, ya sea del lado del conductor o del acompañante.

Es una guía pensada especialmente para conductores que manejan un auto que no es el propio, como uno alquilado, prestado o de una aplicación de trabajo en Argentina.

Se trata de un ícono pequeño, ubicado justo al lado o debajo del dibujo del surtidor en el tablero digital o analógico. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Su utilidad se nota, sobre todo, en estas situaciones:

Al cargar nafta en un auto de alquiler por primera vez, sin conocer el vehículo.

Al estacionar en un surtidor sin saber de qué lado hay que ubicarse .

Al evitar maniobras innecesarias o dar la vuelta completa dentro de la estación de servicio.

Al manejar un auto de la familia que no se usa habitualmente.

Por qué casi nadie la conoce

Este detalle está presente en la mayoría de los autos fabricados en los últimos quince años, pero rara vez aparece explicado de forma destacada en el manual del usuario.

Muchos conductores solo lo descubren después de años de manejar el mismo vehículo, o directamente nunca llegan a notarlo.

Se trata de un ícono pequeño, ubicado justo al lado o debajo del dibujo del surtidor en el tablero digital o analógico.

Conocer este dato evita el clásico momento incómodo de tener que estirar la manguera del surtidor hasta el otro lado del auto frente a otros conductores.

La próxima vez que subas a un auto que no conocés, mirá el tablero antes de arrancar el motor.