La elección presidencial de Brasil sumó en las últimas semanas un protagonista inesperado. Augusto Cury, un psiquiatra de 67 años, dejó de ser un candidato marginal y comenzó a disputar el tercer lugar en una campaña dominada por Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El crecimiento se produjo después del debate del 23 de agosto, al que no asistieron los dos principales candidatos. Cury había comenzado el mes con una intención de voto de entre 1% y 2%, pero llegó hasta el 11% después del encuentro. Luego se ubicó cerca de los 8 o 9 puntos.

Quién es Augusto Cury, el psiquiatra que llegó a la política

Cury nació en São Paulo y creció en una familia de seis hermanos. Estudió Medicina y se especializó en psiquiatría, aunque su reconocimiento público llegó principalmente por su carrera como escritor y divulgador sobre la mente, las emociones y el comportamiento humano.

Publicó más de 70 libros y asegura haber vendido más de 40 millones de ejemplares en alrededor de 90 países. Entre sus obras más conocidas está El vendedor de sueños, mientras que también creó la Escuela de Inteligencia, un programa basado en educación emocional y desarrollo personal.

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Qué propone hacer Augusto Cury en Brasil

Su candidatura busca presentarse como una alternativa frente a la polarización entre el lulismo y el bolsonarismo. Cury propone ocupar un espacio de centro y sostiene que la disputa entre las familias de Lula y Bolsonaro dejó otros problemas en segundo plano.

En materia económica plantea déficit fiscal cero, reducción del gasto público, menor endeudamiento y un Estado más pequeño. Al mismo tiempo, propone ampliar las políticas de educación y salud mental y fortalecer las oportunidades para pequeños emprendedores. Su fórmula política: cabeza capitalista y corazón socialista.

Una de sus propuestas más particulares consiste en llevar al sistema público la metodología de la Escuela de Inteligencia y ofrecerla gratuitamente. El proyecto generó cuestionamientos porque el programa también se comercializa desde su estructura privada, aunque Cury asegura que desde el Estado lo aplicaría ad honorem.

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Cómo sigue la elección presidencial en Brasil

La primera vuelta será el 4 de octubre y, si ningún candidato obtiene los votos necesarios para imponerse, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre. En ese escenario, el peso de quienes queden detrás de los favoritos puede resultar decisivo para definir el resultado.

Cury compite por Avante junto a Julio Delgado y su crecimiento comenzó a atraer a jóvenes, personas con estudios superiores y sectores de ingresos medios y altos. Su avance lo convirtió en un competidor relevante para Flávio Bolsonaro y abrió un interrogante sobre qué pasará con sus votos en una eventual segunda vuelta.