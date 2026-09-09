Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

Misiones se prepara para un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas durante este miércoles 9 de septiembre, con el avance de lluvias y tormentas que podrían presentar intensidad fuerte en distintos sectores de la provincia.

El pronóstico anticipa precipitaciones abundantes, posible caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que la inestabilidad se mantendrá durante el jueves 10 de septiembre.

Los mayores acumulados podrían registrarse en las zonas norte y centro.

Tormentas fuertes y posible granizo: cuándo comienza el cambio de tiempo

El tiempo comenzará a desmejorar durante el miércoles 9 de septiembre, cuando un sistema de baja presión ubicado al oeste de la región favorezca el ingreso de aire muy húmedo de origen amazónico hacia Misiones.

A partir de ese momento, el cielo permanecerá mayormente nublado y las lluvias y tormentas aumentarán progresivamente en toda la provincia. Algunos de estos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte.

A su vez, existe probabilidad de caída de granizo aislado, principalmente en las zonas norte y centro, junto con precipitaciones abundantes.

Según las previsiones, los acumulados para el miércoles se ubicarán entre 10 y 60 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h.

¿Qué temperatura hará el miércoles 9 de septiembre en Misiones?

EFE

A pesar del avance de las tormentas, las temperaturas se mantendrán relativamente templadas durante la jornada.

La máxima podría alcanzar los 25°C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima rondaría los 15°C en San Pedro.

El descenso térmico más marcado no se produciría necesariamente durante el miércoles, aunque sí se espera un cambio en las condiciones del tiempo con el ingreso de aire más estable y fresco hacia el final del episodio.

Lluvias de hasta 80 milímetros: el jueves será otra jornada complicada

La situación meteorológica continuará durante el jueves 10 de septiembre, cuando las lluvias y tormentas seguirán afectando principalmente a las zonas norte y centro de Misiones.

Los pronósticos prevén acumulados de entre 5 y 80 milímetros, por lo que algunas áreas podrían recibir importantes cantidades de agua en pocas horas.

Al mismo tiempo, aumentará la presencia de vientos del sector sur, que favorecerán un ambiente más fresco. Las ráfagas podrían volver a ubicarse entre 30 y 50 km/h.

En el sur provincial, en cambio, el ingreso de aire más estable limitaría las precipitaciones a chaparrones aislados.