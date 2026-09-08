Oficial y confirmado | No hay clases el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre: decretan paro y los alumnos tendrán un fin de semana largo de cinco días en Tierra del Fuego.

Los estudiantes de las escuelas de Tierra del Fuego tendrán libre el miércoles, jueves y viernes por una medida de fuerza impulsada por los docentes.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció que continúan con el paro por tiempo indeterminado. Por este motivo, las instituciones educativas suspenderán las clases durante las jornadas.

Paro docente el miércoles, jueves y viernes: quiénes no tendrán clase

Se trata de la sexta semana continua de paro indeterminado, pero no significa que absolutamente todas las escuelas cerrarán sus puertas.

El paro tendrá impacto en aquellos establecimientos donde trabajen docentes afiliados a la asociación sindical.

Oficial y confirmado | No hay clases el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre: decretan paro y los alumnos tendrán un fin de semana largo de cinco días en Tierra del Fuego. UNR (Composición con Canva)

¿Por qué hay paro docente en la provincia de Tierra del Fuego?

La sexta semana del paro por tiempo indeterminado se da en reclamo de una recuperación salarial “inmediata, real y sostenida”.

Para el sindicato la situación genera preocupación porque el reclamo se desarrolla paralelamente a una proyección presupuestaria que, según su interpretación, implica una reducción de recursos y puestos de trabajo.

Desde SUTEF convocaron a la docencia a organizar asambleas para preparar las jornadas de lucha;

Miércoles 09/09 : se debatirá en la comisión de Educación de la Legislatura a las 13:00. Se trata de dos proyectos de Ley sobre el Financiamiento Educativo.

Jueves 10/09: se retomará el cuarto intermedio a las 10:00 con el Poder Ejecutivo en la Casa de Gobierno.

“El momento de defender nuestro salario, nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales es ahora. ¡Es ahora cuando tenemos que estar en las calles!“, detallaron desde su página oficial.

Qué escuelas podrían suspender las clases en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego dependerá de cada docente si está afiliado y si elegirá sumar a la medida de fuerza.

De esta manera, los padres y estudiantes deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales para saber si hay clases el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11.

Fin de semana largo de cinco días para algunos alumnos

La medida de fuerza suspenderá las clases de algunos alumnos, por lo que podría generar un fin de semana extra largo de cinco días.