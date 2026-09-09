Se trata de una modalidad utilizada por delincuentes para distraer a los conductores y facilitar el robo de vehículos.

La Policía bonaerense detuvo a un joven de 18 años acusado de integrar una banda de asaltantes en la zona oeste. El sospechoso fue arrestado en el partido de La Matanza tras robar un vehículo en la vía pública junto a un menor de edad. Durante el procedimiento, los efectivos descubrieron que el imputado llevaba puesta una tobillera electrónica de seguimiento.

El detenido cumplía prisión domiciliaria por un homicidio registrado cuando todavía era menor de edad punible. A pesar del arresto y del monitoreo judicial, el joven salía a cometer nuevos delitos armados en la zona. Además, su prontuario registraba detenciones previas por robo agravado en el fuero de menores bonaerense.

¿Cómo cayó el joven que robaba con tobillera puesta?

El operativo policial se desencadenó tras la denuncia del robo de un automóvil Fiat Argo en las calles Charrúa y Balbastro. Los agentes interceptaron el vehículo robado a pocas cuadras del lugar del asalto y redujeron a los dos ocupantes. Al revisar las prendas del delincuente mayor, los policías notaron el dispositivo electrónico en su pierna.

Por otro lado, los investigadores sumaron revisiones al expediente para descartar hipótesis sobre fallas en los sistemas de control. Una pericia accidentológica realizada sobre el auto robado determinó que el vehículo no presentaba ningun desperfecto mecánico previo. Los estudios técnicos descartaron también la intervención de terceros.

El caso conmocionó a los vecinos del barrio que ya conocían los antecedentes violentos del joven en la zona. La causa inicial por homicidio había quedado bajo la órbita de la responsabilidad penal juvenil por su edad al momento del crimen. Esta nueva detención puso en evidencia la falta de controles efectivos sobre las penas.

La zona donde operaba el joven con la tobillera.

La fiscalía interviniente ordenó el secuestro del auto sustraído y dispuso la inmediata revocación de la prisión domiciliaria. Los oficiales trasladaron al aprehendido a la comisaría correspondiente mientras sus familiares generaban disturbios en la puerta de la seccional. El joven quedó alojado en un calabozo común a la espera de la resolución del juez.

La nueva condena que enfrenta el joven

El operativo culminó con la detención formal del joven y de su cómplice de 17 años en la seccional policial. La Justicia revocó de forma inmediata la prisión domiciliaria con tobillera y ordenó el traslado del acusado a un penal bonaerense. El automóvil sustraído fue restituido a la víctima tras completarse las diligencias técnicas.

La fiscalía imputó al joven de 18 años por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda. También se le sumó el delito de quebrantamiento de la pena o medida de seguridad por violar el arresto domiciliario. Su situación procesal quedó agravada por el concurso de personas y sus antecedentes penales por homicidio.