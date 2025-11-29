Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas previstas para México este fin de semana incrementarán el riesgo de descargas atmosféricas que afecten la red doméstica, ocasionando apagones repentinos y peligrosas sobrecargas en instalaciones eléctricas vulnerables.

La combinación de tormentas intensas, vientos fuertes y fallas en transformadores suele generar picos de voltaje capaces de dañar aparatos sensibles, quemar cables internos e incluso iniciar incendios en viviendas con conexiones sobrecargadas.

En diciembre, cuando los hogares se llenan de luces navideñas, decoraciones y electrodomésticos simultáneos, cualquier descarga eléctrica puede convertir una simple falla en un serio incidente doméstico, especialmente en zonas donde se pronostican lluvias con actividad eléctrica intensa.

Cuidado con lo que enchufas en tiempo de tormenta.

Los 12 de aparatos que deben desconectarse durante tormentas eléctricas

Durante tormentas fuertes, muchos dispositivos pueden sufrir daños irreparables por picos de energía. Desconectarlos reduce riesgos de cortocircuitos, evita incendios y protege equipos costosos ante variaciones repentinas del suministro eléctrico domiciliario.

Televisores Computadoras de escritorio Consolas de videojuegos Hornos de microondas Sistemas de sonido Modems y routers Lavadoras automáticas Refrigeradores modernos con tarjeta electrónica Aires acondicionados Cargadores de celulares y laptops Multitomas o multicontactos Todo tipo de luz de navidad, en especial las de exteriores

Zapatillas o multitomas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los 5 de aparatos que conviene dejar desconectados siempre que salimos de casa

Aunque no haya tormentas, algunos aparatos continúan consumiendo energía y representan riesgo potencial de sobrecalentamiento, por lo que es recomendable desconectarlos antes de salir para evitar incidentes y reducir gasto eléctrico innecesario.

Cargadores

Televisores

Computadoras

Consolas

Hornos eléctricos

Evitar incendios al desconectar los aparatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuidados especiales con luces navideñas y adornos eléctricos

Las luces navideñas suelen tener cables delgados y conexiones frágiles que pueden dañarse con picos de voltaje, por lo que es vital revisarlas, evitar extensiones saturadas y desconectarlas siempre antes de dormir o salir.

Los adornos eléctricos también requieren precauciones: deben colocarse lejos de fuentes de calor, asegurarse con regletas certificadas y mantenerse alejados de zonas húmedas para prevenir cortocircuitos durante lluvias prolongadas o tormentas severas.

Cuidado con las luces de tu árbol de navidad. fotostorm

¿Estabilizador o UPS? Lo que recomiendan los electricistas

Electricistas profesionales consideran útil utilizar estabilizadores o UPS para proteger equipos sensibles, aunque aclaran que ninguno sustituye la desconexión total durante tormentas eléctricas intensas, donde los picos pueden superar la capacidad de protección disponible.

Un UPS mantiene equipos funcionando durante cortes breves y estabiliza voltaje, pero la medida más segura siempre será desenchufar los dispositivos cuando exista pronóstico de tormentas negras, descargas intensas o fallas eléctricas regionales.