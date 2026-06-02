El electrodoméstico de Lidl más vendido es ideal para el verano: esta máquina prepara cubitos de hielo en pocos minutos.

Con la llegada de las altas temperaturas, contar con hielo disponible en casa se convierte en una necesidad para muchas familias. En este contexto, Lidl en España destaca uno de sus electrodomésticos más vendidos, una máquina capaz de fabricar cubitos de hielo en apenas unos minutos y sin necesidad de instalaciones complejas.
Se trata de la máquina de cubitos 105 W de SilverCrest, un producto que acumula una alta valoración entre los compradores, ya que el 95% de los clientes lo recomienda. Además, está disponible para su compra online por menos de 70 euros.
Cómo funciona la máquina de cubitos de hielo de Lidl
La máquina de cubitos está diseñada para producir hielo de forma rápida y sencilla. Gracias a su depósito de agua integrado de 2,1 litros, no requiere conexión directa a una toma de agua y tampoco necesita preenfriamiento previo.
El aparato permite seleccionar entre dos tamaños de cubitos y es capaz de producir nueve cubitos grandes en aproximadamente nueve minutos o nueve cubitos pequeños en unos siete minutos.
Además, puede generar entre 11 y 12 kilogramos de hielo en un periodo de 24 horas. Su manejo se realiza mediante un panel de control de tacto suave, pensado para facilitar su uso diario.
Características de la máquina de cubitos de hielo
Depósito y almacenamiento
- Depósito de agua integrado de 2,1 litros.
- No necesita conexión de agua.
- Recipiente extraíble con capacidad para 800 g de cubitos de hielo.
Diseño y manejo
- Panel de control de tacto suave.
- Incluye pala para el hielo.
- Funciona conectada a la red eléctrica.
Especificaciones técnicas
- Potencia: 105 W.
- Medidas de la máquina: aproximadamente 25,2 x 31,5 x 37,5 cm.
- Medidas de la cesta de hielo: aproximadamente 20,6 x 13,8 x 9,6 cm.
- Longitud del cable: 180 cm.
- Peso: 8,8 kg.
Materiales
- Carcasa de plástico.
- Depósito de agua de plástico.
- Cesta de plástico.
Precio y cómo comprar la máquina de Lidl
La máquina de cubitos de hielo tiene un precio de 62,99 euros y se encuentra disponible para su compra online. En ese sentido, el producto se comercializa a través de los canales de venta de Lidl en España y se entrega con una pala para el hielo incluida.
Un comprador destaca la rapidez y la fiabilidad del aparato para producir hielo en poco tiempo, a un precio asequible
Según explica el usuario, la máquina comenzó a funcionar correctamente desde el primer uso y fue capaz de trabajar durante varias horas al día siempre que se vaciara la cesta colectora y se rellenara el depósito de agua cuando fuera necesario.
Asimismo, señala que la producción es suficiente para el consumo habitual de una familia durante los días más calurosos, aunque recomienda preparar cubitos con antelación si se necesitan grandes cantidades para reuniones numerosas. Finalmente, concluye su valoración afirmando que volvería a comprar el dispositivo: “Volvería a comprar este dispositivo en cualquier momento y daría una recomendación de compra sin reservas.”