La cadena de supermercados Lidl lanzó una nueva propuesta en España para quienes buscan practicidad en la cocina sin gastar de más. Se trata de la batidora amasadora premium de SilverCrest, un electrodoméstico compacto que promete facilitar desde preparaciones dulces hasta masas para pan y pizza. Con un motor de 500 W, cinco niveles de velocidad y función turbo, este producto se convirtió en una de las opciones más destacadas del catálogo online de Lidl. Además, el 94% de los clientes asegura recomendarla por su potencia, comodidad y relación calidad-precio. La batidora amasadora premium de SilverCrest está diseñada para mezclar, batir y amasar distintos tipos de preparaciones de manera rápida y sencilla. Gracias a su potente motor de 500 W, puede utilizarse tanto para montar nata y claras de huevo como para preparar masas más densas, como pan, pizza o bollería con levadura. El electrodoméstico cuenta con cinco niveles de velocidad que permiten adaptar la potencia según cada receta. Además, incorpora un modo de velocidad lenta pensado para evitar salpicaduras al comenzar a mezclar ingredientes y una función turbo que alcanza la máxima potencia de forma inmediata. Incluye dos varillas batidoras de acero inoxidable para recetas ligeras y dos ganchos amasadores para masas más pesadas. También posee un práctico botón de expulsión para retirar los accesorios fácilmente y un mango ergonómico que mejora el agarre durante el uso. Entre las valoraciones de los clientes, muchos destacan la comodidad de uso, la potencia del motor y la buena relación calidad-precio del producto. “También es ideal para amasar masa con levadura. Se adapta perfectamente a la mano”, señaló uno de los usuarios que adquirió la batidora. Otro comprador aseguró: “Estoy muy satisfecho con la batidora. Se adapta bien a la mano y se siente de alta calidad. Mezclar fue muy fácil”. Además, otro comentario remarcó la “buena relación precio-calidad-potencia del dispositivo”. La batidora amasadora premium 500 W de SilverCrest tiene un precio de 17,99 euros y se encuentra disponible exclusivamente en la tienda online de Lidl. Para comprarla, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial de Lidl, buscar el producto dentro de la sección de electrodomésticos y completar la compra online, disponible hasta agotar stock.