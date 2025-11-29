Lidl ha presentado en España un nuevo producto que promete facilitar la vida de los amantes de la cocina sin complicaciones. Se trata de la sandwichera 3 en 1 Silvercrest, un dispositivo que integra tres funciones en un solo aparato: sandwichera, gofrera y parrilla.

Su diseño compacto y versátil permite la preparación de sándwiches calientes, gofres o carnes a la plancha en cuestión de minutos. Con un precio accesible y una potencia adecuada para el uso diario, este nuevo electrodoméstico se establece como una opción práctica y moderna frente a las tradicionales sandwicheras.

Asimismo, su versatilidad y facilidad de limpieza lo convierten en una opción destacada dentro del catálogo de Lidl, especialmente para quienes buscan optimizar el espacio y el tiempo en la cocina.

Fuente: narrativas-spin-es

Descubre cómo funciona la sandwichera de Lidl

La sandwichera 750 W Silvercrest es un innovador dispositivo 3 en 1 que permite la sustitución de sus placas de cocción de acuerdo con las necesidades culinarias del momento.

Este versátil aparato incluye tres juegos de placas: una destinada a la preparación de sándwiches, otra para la elaboración de gofres y una adicional para asar a la parrilla.

El funcionamiento de la sandwichera es sumamente sencillo: basta con conectar el dispositivo a la red eléctrica, esperar a que el indicador luminoso verde señale que ha alcanzado la temperatura óptima y proceder a cocinar.

Su asa bloqueable y patas antideslizantes garantizan una estabilidad adecuada durante su uso, mientras que el recogecable integrado contribuye a un almacenamiento ordenado y eficiente.

Características de la Sandwichera 3 en 1

Fuente: narrativas-spin-es

Todas sus placas están fabricadas en aluminio fundido a presión con revestimiento antiadherente ILAG, lo que asegura una cocción uniforme y una limpieza eficiente.

En este contexto, sus características son las siguientes:

Elementos

Placas intercambiables aptas para lavavajillas

Revestimiento antiadherente ILAG de alta calidad

Indicadores luminosos verde y rojo

Asa bloqueable y patas antideslizantes

Recogecable en la base

Incluye manual con 7 recetas

Materiales:

Aluminio fundido a presión y acero EDS

Funciones

Potencia: 750 W

Tensión: 220-240 V~ 50/60 Hz

Medidas: 25 x 24 x 11 cm

Peso: 1,5 kg (sin placa)

Como adquirir la sandwichera de Lidl

La sandwichera Silvercrest tiene un precio de 24,99 euros. No obstante, Lidl ha indicado que solo está disponible para compra online, ya que no se puede encontrar en sus tiendas físicas.

Para adquirirla, simplemente hay que visitar el sitio web oficial de Lidl España, localizar el modelo y realizar el pedido a través de la plataforma.

Con su triple función, materiales duraderos y diseño compacto, este producto se posiciona como una de las novedades más completas y funcionales de la temporada.