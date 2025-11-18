Se despide el lavarropas: este nuevo electrodoméstico es más económico y ocupa menos espacio. Foto: Shutterstock

Para aquellos que están buscando una nueva forma de ahorrar energía, existe la posibilidad de hacer a través de un cambio de lavarropas. Justamente, hay un electrodoméstico que no gasta electricidad y además trae beneficios a la salud .

Asimismo, se trata de un aparato que no ocupará mucho espacio, a comparación con los enormes electrodomésticos a los que estamos acostumbrados.

Se despide el lavarropas: este nuevo electrodoméstico es más económico y ocupa menos espacio. Foto: Cleverea

¿Qué es el SpinCycle y por qué reemplaza al lavarropas convencional?

El SpinCycle no es solo un dispositivo, sino una verdadera innovación en el lavado de ropa sostenible. Se trata de una lavadora manual que se acopla fácilmente a cualquier bicicleta, convirtiendo el pedaleo en la fuente de energía para limpiar y centrifugar la ropa.

A diferencia de los lavarropas eléctricos, que dependen de motores potentes y generan altos consumos en la factura de luz, este electrodoméstico ecológico elimina por completo la necesidad de electricidad.

De esta manera, en solo unos minutos de ejercicio, logras un ciclo completo de lavado y enjuague. Es ideal para hogares con ahorro de energía en mente, o para comunidades en zonas rurales sin acceso a redes eléctricas. Además, su diseño compacto lo hace perfecto para espacios reducidos, despidiéndose de esos voluminosos aparatos que invaden la cocina o el baño.

Cómo funciona esta lavadora sin energía: paso a paso

El funcionamiento del SpinCycle es tan simple como efectivo, promoviendo un lavado de ropa ecológico sin complicaciones:

Acoplamiento: montá el barril (el contenedor principal) en la parte trasera de tu bicicleta. Es compatible con cualquier modelo, ya sea de paseo o de montaña. Carga: llená el barril con ropa, agua y detergente. Capacidad para una carga estándar, similar a un lavarropas mediano. Pedalear y lavar: al pedalear, un mecanismo interno transfiere el movimiento a paletas que agitan la ropa, realizando el lavado y el aclarado. El esfuerzo es mínimo comparado con lavar a mano. Centrifugado: seguí pedaleando en un modo especial para extraer el exceso de agua, dejando la ropa casi seca y lista para tender.

Este proceso no solo ahorra tiempo, sino que integra actividad física en tu rutina diaria, combatiendo el sedentarismo mientras cuidas el medio ambiente. Es una forma divertida y práctica de reducir el consumo de energía en electrodomésticos.

Beneficios de este lavarropas: economía, espacio y sostenibilidad

Adoptar este nuevo electrodoméstico trae una serie de ventajas que lo posicionan como el futuro del lavado de ropa sin electricidad: