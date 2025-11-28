El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el fin de semana volverá el mal clima, con tormentas aisladas y lluvias en Buenos Aires durante el sábado y el domingo.

En ese sentido, es crucial desenchufar los electrodomésticos para evitar daños por sobretensiones. Aunque muchas personas suelen desenchufar sus equipos durante las tormentas, hay un elemento clave en el hogar que se suele pasar por alto y puede representar un riesgo significativo por la posibilidad de un incendio: el televisor.

¿Por qué es necesario desenchufar los televisores durante una tormenta?

Estos aparatos, especialmente si son modernos, —como los LED, QLED y OLED— utilizan fuentes de alimentación muy sensibles, diseñadas para trabajar con voltajes estables. A raíz de las intensas descargas eléctricas, la red puede quedar expuesta a:

Subidas repentinas de tensión.

Impulsos eléctricos de varios miles de voltios tras un impacto de rayo.

Cortes que hacen reiniciar el equipo.

No basta con desenchufar el cable de alimentación; el verdadero peligro radica en el cable de antena que conecta el televisor con la señal externa. Para evitar este tipo de problemas, es imprescindible desenchufar ambos cables: el de alimentación y el de antena.

Qué otros electrodomésticos conviene desenchufar

También se recomienda proteger otros equipos conectados a la red, que son vulnerables a los picos de tensión y que conviene desconectarlos durante las tormentas:

Routers de Internet y módems.

Computadoras y notebooks.

Hornos eléctricos, pavas y cafeteras.

Consolas de videojuegos y aparatos de audio.

Que se recomienda para proteger todos tus dispositivos electrónicos durante las lluvias y tormentas

Para minimizar riesgos y asegurar la protección de tus aparatos, te recomendamos seguir estas precauciones: